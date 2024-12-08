  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Нико Росберг: «Перес хочет хотя бы получить свои деньги – по слухам, речь идет о сумме примерно в $16 млн»
1

Нико Росберг: «Перес хочет хотя бы получить свои деньги – по слухам, речь идет о сумме примерно в $16 млн»

Росберг рассказал о требованиях Переса по расторжению контракта.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года, который часто работает на Sky Sports в качестве приглашенного эксперта, рассказал о ситуации с контрактом Серхио Переса в «Ред Булл».

Ранее сообщалось, что в «Ред Булл» хотят расстаться с Пересом в связи с неудовлетворительными результатами, однако мексиканец не планирует расставаться со своим местом в «Ф-1», настаивая на наличии контракта до конца 2025 года.

По информации Росберга, расторжение контракта с Пересом обойдется «Ред Булл» минимум в $16 млн.

«По слухам из паддока, речь идет о сумме в $16 млн, примерно. Так что он хочет хотя бы получить свои деньги и просто так не собирается отказываться от места в «Ред Булл». Есть информация, что ситуацию обсуждают юристы», – рассказал Росберг.

Мегакастинг гонщиков для «Кадиллака» – настоящая загадка: возьмут ветерана, новичка или звезду из США?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoСерхио Перес
logoНико Росберг
logoРед Булл
logoФормула-1
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Пьер Гасли: «Главная цель для Дуэна – научиться как можно большему в преддверии следующего сезона»
38 минут назад
Джордж Расселл: «Хотели опробовать радикальные варианты настроек болида и сознательно пошли на это»
255 минут назад
Карлос Сайнс: «До тех пор, пока в гонке мы не проедем под клетчатым флагом, возможно все»
1сегодня, 08:07
Гран-при Абу-Даби-2024. Расписание трансляций
5сегодня, 07:45
Условия чемпионства «Макларена» и «Феррари» в Кубке конструкторов на Гран-при Абу-Даби
23сегодня, 07:00
Гран-при Абу-Даби-2024. Стартовый порядок. Гонка – в 16:00
11сегодня, 06:30
Формула Е. Сан-Паулу. Эванс выиграл 1-ю гонку сезона 2024/25 после старта с последнего места
5вчера, 19:25
Джек Дуэн: «Из-за трафика гнал как сумасшедший, чтобы успеть начать круг»
3вчера, 18:58
Кристиан Хорнер о будущем Переса: «Завтра последняя гонка сезона. Посмотрим, что он сможет сделать»
6вчера, 18:57
Зак Браун: «Не думаю, что нам нужно будет что-то говорить Норрису и Пиастри»
3вчера, 18:36
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10