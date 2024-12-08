Нико Росберг: «Перес хочет хотя бы получить свои деньги – по слухам, речь идет о сумме примерно в $16 млн»
Чемпион «Формулы-1» 2016 года, который часто работает на Sky Sports в качестве приглашенного эксперта, рассказал о ситуации с контрактом Серхио Переса в «Ред Булл».
Ранее сообщалось, что в «Ред Булл» хотят расстаться с Пересом в связи с неудовлетворительными результатами, однако мексиканец не планирует расставаться со своим местом в «Ф-1», настаивая на наличии контракта до конца 2025 года.
По информации Росберга, расторжение контракта с Пересом обойдется «Ред Булл» минимум в $16 млн.
«По слухам из паддока, речь идет о сумме в $16 млн, примерно. Так что он хочет хотя бы получить свои деньги и просто так не собирается отказываться от места в «Ред Булл». Есть информация, что ситуацию обсуждают юристы», – рассказал Росберг.
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