Нико Росберг: «Перес хочет хотя бы получить свои деньги – по слухам, речь идет о сумме примерно в $16 млн»

Росберг рассказал о требованиях Переса по расторжению контракта.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года, который часто работает на Sky Sports в качестве приглашенного эксперта, рассказал о ситуации с контрактом Серхио Переса в «Ред Булл ».

Ранее сообщалось, что в «Ред Булл» хотят расстаться с Пересом в связи с неудовлетворительными результатами, однако мексиканец не планирует расставаться со своим местом в «Ф-1», настаивая на наличии контракта до конца 2025 года.

По информации Росберга, расторжение контракта с Пересом обойдется «Ред Булл» минимум в $16 млн.

«По слухам из паддока, речь идет о сумме в $16 млн, примерно. Так что он хочет хотя бы получить свои деньги и просто так не собирается отказываться от места в «Ред Булл». Есть информация, что ситуацию обсуждают юристы», – рассказал Росберг .

Мегакастинг гонщиков для «Кадиллака» – настоящая загадка: возьмут ветерана, новичка или звезду из США?