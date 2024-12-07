Джек Дуэн: «Из-за трафика гнал как сумасшедший, чтобы успеть начать круг»
Пилот «Альпин» поделился впечатлениями от квалификации к Гран-при Абу-Даби, по результатам которой стал последним.
«Первая попытка была неплохой. Чувствовал, что могу сделать несколько шагов вперед с точки зрения баланса болида, а также с точки зрения собственного темпа.
Я был вполне доволен второй попыткой. Думаю, мы немного потеряли время при выезде с пит-лейн [из-за трафика], это была очень сложная ситуация. Мы практически встали на месте.
В тот момент температура шин немного упала. Я гнал как сумасшедший, чтобы успеть начать круг: сильно отставал, когда подъехал к третьему сектору. Я старался держать расстояние относительно [Ланса] Стролла, а затем мимо меня проехал «Мерседес».
Очень сложно заставить болид работать, когда температура шин уже упала и машина едет вне «рабочего окна». Немного не повезло, я явно огорчен финальным результатом, но это не последний раз [когда я участвую в квалификации «Ф-1»]», – сказал Дуэн.
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