Джек Дуэн: «Из-за трафика гнал как сумасшедший, чтобы успеть начать круг»

Дуэн рассказал, с каким сложностями столкнулся в квалификации в Абу-Даби.

Пилот «Альпин » поделился впечатлениями от квалификации к Гран-при Абу -Даби, по результатам которой стал последним.

«Первая попытка была неплохой. Чувствовал, что могу сделать несколько шагов вперед с точки зрения баланса болида, а также с точки зрения собственного темпа.

Я был вполне доволен второй попыткой. Думаю, мы немного потеряли время при выезде с пит-лейн [из-за трафика], это была очень сложная ситуация. Мы практически встали на месте.

В тот момент температура шин немного упала. Я гнал как сумасшедший, чтобы успеть начать круг: сильно отставал, когда подъехал к третьему сектору. Я старался держать расстояние относительно [Ланса] Стролла, а затем мимо меня проехал «Мерседес».

Очень сложно заставить болид работать, когда температура шин уже упала и машина едет вне «рабочего окна». Немного не повезло, я явно огорчен финальным результатом, но это не последний раз [когда я участвую в квалификации «Ф-1»]», – сказал Дуэн .

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