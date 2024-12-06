Джордж Расселл: «Мерседес многое пробует в рамках подготовки к следующему году»
Пилот «Мерседес» рассказал, что в пятничных практиках Гран-при Абу-Даби команда опробовала несколько «радикальных» вариантов настроек с прицелом на сезон-2025.
«Сегодня у нас были некоторые проблемы, но это только пятница. Мы многое пробуем в рамках подготовки к следующему году. Очевидно, это наша последняя возможность что-то испытать, и мы хотим попробовать, скажем так, нечто радикальное с точки зрения настроек. Хотим посмотреть, сможем ли мы еще что-то узнать. Надеюсь, завтра будет более обычный день», – сказал Расселл.
Джордж также отметил, что в Абу-Даби «Мерседесу» будет сложно конкурировать с другими топ-командами, и похвалил работу Льюиса Хэмилтона в практиках.
«Честно говоря, думаю, что Льюис проехал несколько потрясающих кругов. Я все еще считаю, что по темпу мы весьма далеко от «Макларена» и «Феррари». Особенно от «Макларена» – который, кажется, в собственной лиге.
Но как я и сказал, Льюис отлично постарался, однако мы все равно в 0,4 секунды позади «Макларенов» – это больше наших обычных ожиданий. В общем, полагаю, что «Феррари» и Макс [Ферстаппен] вернутся в борьбу, но надеюсь, мы сможем внести несколько улучшений к завтрашнему дню».
Гран-при Абу-Даби-2024. 2-я практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Хюлькенберг – 3-й
Ферстаппен послал Расселла на 3 буквы. Что у них там случилось?
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