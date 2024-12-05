Карлос Сайнс: «Ред Булл» нужен другой тип гонщика. Я был доступен 6 месяцев, меня не выбрали»
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс, переходящий в «Уильямс» в 2025 году, порассуждал об отказе со стороны «Ред Булл».
Кроме того, испанец высказался о том, не определился ли он с командой слишком рано, учитывая форму Серхио Переса в конце сезона-2024.
«Многие в паддоке скорее будут считать, что я размышлял слишком долго – тем более многие мои коллеги-гонщики так считали (смеется). Нет, не думаю, что я вписывался в ситуацию «Ред Булл». Я был доступен шесть месяцев, и меня не выбрали.
Полагаю, дело просто в том, что команде нужен другой тип гонщика прямо сейчас, и меня это вполне устраивает. Если на то пошло, «Ред Булл» сделал мне одолжение. Не считаю упущенной возможностью то, что я не стал ждать до декабря. Рынок «Формулы-1» работает иначе. Если бы я так поступил, то мог бы оказаться без контракта в «Формуле-1» на сезон-2025 – если бы заставлял так долго ждать «Альпин», «Уильямс» или «Ауди».
Разумеется, у меня тоже есть эго, и я перехожу к людям, которые действительно хотят меня видеть – не могу объяснить, насколько Джеймс [Воулз] заставил меня почувствовать себя нужным, как меня стремились подписать. Команда невероятным образом меня убеждала, и, как я уже говорил, мне не терпится приступить к этому проекту», – объяснил Карлос в подкасте Beyond the Grid.
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