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Карлос Сайнс: «Ред Булл» нужен другой тип гонщика. Я был доступен 6 месяцев, меня не выбрали»

Сайнс сообщил, почему его не взяли в «Ред Булл».

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс, переходящий в «Уильямс» в 2025 году, порассуждал об отказе со стороны «Ред Булл».

Кроме того, испанец высказался о том, не определился ли он с командой слишком рано, учитывая форму Серхио Переса в конце сезона-2024.

«Многие в паддоке скорее будут считать, что я размышлял слишком долго – тем более многие мои коллеги-гонщики так считали (смеется). Нет, не думаю, что я вписывался в ситуацию «Ред Булл». Я был доступен шесть месяцев, и меня не выбрали.

Полагаю, дело просто в том, что команде нужен другой тип гонщика прямо сейчас, и меня это вполне устраивает. Если на то пошло, «Ред Булл» сделал мне одолжение. Не считаю упущенной возможностью то, что я не стал ждать до декабря. Рынок «Формулы-1» работает иначе. Если бы я так поступил, то мог бы оказаться без контракта в «Формуле-1» на сезон-2025 – если бы заставлял так долго ждать «Альпин», «Уильямс» или «Ауди».

Разумеется, у меня тоже есть эго, и я перехожу к людям, которые действительно хотят меня видеть – не могу объяснить, насколько Джеймс [Воулз] заставил меня почувствовать себя нужным, как меня стремились подписать. Команда невероятным образом меня убеждала, и, как я уже говорил, мне не терпится приступить к этому проекту», – объяснил Карлос в подкасте Beyond the Grid.

Жак Вильнев: «Сайнс – именно тот, кто нужен «Кадиллаку», но не уверен, что «Уильямс» его отпустит»

Ферстаппен послал Расселла, 24-й пилот за год, титул разыграют в последней гонке – хаос «Ф-1» за неделю

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoДжеймс Воулз
logoУильямс
logoАльпин
logoФеррари
logoСерхио Перес
logoФормула-1
logoАуди
logoРед Булл
logoКарлос Сайнс
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