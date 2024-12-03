Жак Вильнев: «Сайнс – именно тот, кто нужен «Кадиллаку», но не уверен, что «Уильямс» его отпустит»

Вильнев назвал идеального гонщика для «Кадиллака».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев предположил, что пилот «Феррари » Карлос Сайнс , переходящий в «Уильямс » в следующем сезоне, прекрасно подошел бы «Кадиллаку».

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«Для такой команды Сайнс является именно тем, кто нужен, потому что он помогает выстраиваться. Вот почему «Уильямс» его пригласил, и я не уверен, что его отпустят в 2026-м.

[Разные пилоты] будут говорить: «Я идеальный гонщик для того, чтобы помочь с выстраиванием команды». Это непростая ситуация, ведь пилот с необходимым опытом в топ-коллективе не удовлетворится просто выстраиванием. [«Кадиллак»] не станет первым выбором для любого топ-гонщика», – подчеркнул канадец.

В то же время Вильнев назвал аргумент, который облегчит приглашение статусных пилотов или специалистов в «Кадиллак»:

«Деньги! Это бизнес. Создание новой команды – дорогое занятие, и ни один именитый человек с хорошей репутацией не придет просто так. Потребуется куча денег».

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