Жак Вильнев: «Сайнс – именно тот, кто нужен «Кадиллаку», но не уверен, что «Уильямс» его отпустит»
Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев предположил, что пилот «Феррари» Карлос Сайнс, переходящий в «Уильямс» в следующем сезоне, прекрасно подошел бы «Кадиллаку».
Новый коллектив начнет выступления в «Ф-1» в 2026-м.
«Для такой команды Сайнс является именно тем, кто нужен, потому что он помогает выстраиваться. Вот почему «Уильямс» его пригласил, и я не уверен, что его отпустят в 2026-м.
[Разные пилоты] будут говорить: «Я идеальный гонщик для того, чтобы помочь с выстраиванием команды». Это непростая ситуация, ведь пилот с необходимым опытом в топ-коллективе не удовлетворится просто выстраиванием. [«Кадиллак»] не станет первым выбором для любого топ-гонщика», – подчеркнул канадец.
В то же время Вильнев назвал аргумент, который облегчит приглашение статусных пилотов или специалистов в «Кадиллак»:
«Деньги! Это бизнес. Создание новой команды – дорогое занятие, и ни один именитый человек с хорошей репутацией не придет просто так. Потребуется куча денег».
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