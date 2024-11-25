Тото Вольфф: «Шины на болидах «Мерседеса» вообще не проходили через фазу грануляции, это странно»

Вольфф рассказал о причинах неожиданной победы «Мерседеса» в Лас-Вегасе.

Исполнительный директор и руководитель «Мерседеса » считает, что главным фактором, который помог команде сделать дубль в гонке, стали низкие температуры, при которых проходил гоночный уик-энд:

«Было холодно. Думаю, вы можете четко выявить этот фактор, если посмотрите, на каких Гран-при мы смотрелись сильно.

Мы сильно выступили в Сильверстоуне, в Спа, и вот теперь в Лас-Вегасе. Думаю, все дело в том, что в таких условиях нам удается удерживать машину в оптимальном рабочем окне, держать шины в нужном температурном диапазоне.

И это показывает, что наша машина и правда может быть очень быстрой. Временами мы были на две секунды на круге быстрее наших конкурентов, когда Джордж Расселл атаковал, а в остальное время он просто контролировал темп».

Вольфф признал, что в «Мерседесе» не вполне понимают причины, по которым немецкая команда была единственной, у кого в гонке не возникло проблем с сильной грануляцией покрышек:

«Да, это странно. У нас получалось атаковать в любой момент, когда нам того хотелось. Шины на наших болидах не проходили через фазу грануляции. У нас не было проблем с грануляцией ни на «медиуме», ни на «харде».

Шарль Леклер предпринял несколько попыток атаковать Джорджа, и Джордж очень здорово отбился. Я не знаю, каким был бы итоге, сложись все иначе, но через пару кругов у Леклера начались проблемы с шинами. Он не мог держать нужный темп. Мы же вообще не видели признаков грануляции или сильного износа шин на своем болиде».

Вольфф предположил, что ответ на самом деле может быть скрыт в одной из главных слабостей нынешнего болида – нестабильном поведении его задней оси, из-за чего задние колеса периодически теряют сцепление с трассой, что в обычных условиях приводит к перегреву шин:

«Когда колеса теряют сцепление с трассой, а заезд проходит в жарких условиях, вы начинаете выпадать из оптимального температурного диапазона. Когда же это происходит в Вегасе, например, это скорее наоборот помогает, поскольку не дает шинам остывать, поддерживая высокую температуру.

Очевидно, что такая закономерность действительно существует: болиды некоторых команд очень любят холод и могут быть очень быстры в таких условиях. А есть команды, чьи машины наоборот очень быстры в жарких условиях.

Например, в Сингапуре «Макларен» доминировал, они все контролировали и делали, что хотели. Так что да, при работе с болидом следующего года нам будет нужно постараться найти какой-то баланс».

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