  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Тото Вольфф: «Шины на болидах «Мерседеса» вообще не проходили через фазу грануляции, это странно»
0

Тото Вольфф: «Шины на болидах «Мерседеса» вообще не проходили через фазу грануляции, это странно»

Вольфф рассказал о причинах неожиданной победы «Мерседеса» в Лас-Вегасе.

Исполнительный директор и руководитель «Мерседеса» считает, что главным фактором, который помог команде сделать дубль в гонке, стали низкие температуры, при которых проходил гоночный уик-энд:

«Было холодно. Думаю, вы можете четко выявить этот фактор, если посмотрите, на каких Гран-при мы смотрелись сильно.

Мы сильно выступили в Сильверстоуне, в Спа, и вот теперь в Лас-Вегасе. Думаю, все дело в том, что в таких условиях нам удается удерживать машину в оптимальном рабочем окне, держать шины в нужном температурном диапазоне.

И это показывает, что наша машина и правда может быть очень быстрой. Временами мы были на две секунды на круге быстрее наших конкурентов, когда Джордж Расселл атаковал, а в остальное время он просто контролировал темп».

Вольфф признал, что в «Мерседесе» не вполне понимают причины, по которым немецкая команда была единственной, у кого в гонке не возникло проблем с сильной грануляцией покрышек:

«Да, это странно. У нас получалось атаковать в любой момент, когда нам того хотелось. Шины на наших болидах не проходили через фазу грануляции. У нас не было проблем с грануляцией ни на «медиуме», ни на «харде».

Шарль Леклер предпринял несколько попыток атаковать Джорджа, и Джордж очень здорово отбился. Я не знаю, каким был бы итоге, сложись все иначе, но через пару кругов у Леклера начались проблемы с шинами. Он не мог держать нужный темп. Мы же вообще не видели признаков грануляции или сильного износа шин на своем болиде».

Вольфф предположил, что ответ на самом деле может быть скрыт в одной из главных слабостей нынешнего болида – нестабильном поведении его задней оси, из-за чего задние колеса периодически теряют сцепление с трассой, что в обычных условиях приводит к перегреву шин:

«Когда колеса теряют сцепление с трассой, а заезд проходит в жарких условиях, вы начинаете выпадать из оптимального температурного диапазона. Когда же это происходит в Вегасе, например, это скорее наоборот помогает, поскольку не дает шинам остывать, поддерживая высокую температуру.

Очевидно, что такая закономерность действительно существует: болиды некоторых команд очень любят холод и могут быть очень быстры в таких условиях. А есть команды, чьи машины наоборот очень быстры в жарких условиях.

Например, в Сингапуре «Макларен» доминировал, они все контролировали и делали, что хотели. Так что да, при работе с болидом следующего года нам будет нужно постараться найти какой-то баланс».

Что случилось на Гран-при Вегаса: как Хэмилтон взлетел на подиум с 10-го? Мощь «Мерса» или конфуз «Феррари»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoДжордж Расселл
logoГран-при Лас-Вегаса
logoШарль Леклер
logoФормула-1
logoФеррари
logoТото Вольфф
logoМерседес
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Расселл, Ферстаппен и Сайнс – лучшие пилоты Гран-при Лас-Вегаса по версии The Race, Хэмилтон – 6-й, Норрис – 7-й
318 минут назад
Серхио Перес о 10-м месте: «Не ожидали столь сильного износа шин и ошиблись со стратегией»
128 минут назад
Ландо Норрис: «Я и «Макларен» не были психологически готовы к борьбе с Ферстаппеном с начала сезона»
244 минуты назад
Кристиан Хорнер: «Где-то на этапе в Монце начало казаться, что победа в чемпионате может ускользнуть от «Ред Булл»
1сегодня, 11:53
«Я не склонен к радикальным переменам и решениям». Макс Ферстаппен – о возможности перейти в «Мерседес»
2сегодня, 11:34
Джордж Расселл готов бороться за титул в 2025 году: «Нам нужно собраться с силами и еще немного усложнить Ферстаппену жизнь»
13сегодня, 11:17
Льюис Хэмилтон о прорыве на подиум: «Стартовать с поула не так весело, как преодолевать трудности»
9сегодня, 10:46
В «Ф-1» впервые в истории 7 многократных победителей и 4 команды с дублями за сезон
17сегодня, 10:13
Карлос Сайнс о непобедимости Ферстаппена: «На равной технике все сражаются, ошибаются и жалуются, любой гонщик оказывается человеком»
14сегодня, 09:50
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Лас-Вегаса-2024
35сегодня, 09:00
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото