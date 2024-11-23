Макс Ферстаппен: «Трудно что-то сделать, если нет преимущества в поворотах и на прямых»
Пилот «Ред Булл» закончил квалификацию на 5-й позиции и сумел опередить Ландо Норриса – своего конкурента в борьбе за титул.
При этом Макс Ферстаппен признал наличие проблем с работой машины и отметил, что не верит в перспективы команды в предстоящем Гран-при.
«Нам просто не хватает скорости. И да, понятно, что мы недостаточно быстры на прямых из-за конструкции антикрыла. При этом машине не хватает сцепления с трассой, так что в любом случае будет очень трудно. Особенно заметными наши проблемы становятся при сравнении с «Мерседесом». Хотя в квалификации мы были медленнее и «Феррари», и даже «Альпин».
Для меня самое важное – что мы оказались впереди «Макларена». Я выжал из машины все, что было можно, и на своем круге не допустил ни одной ошибки. Больше я ничего не мог сделать.
Посмотрим, что будет в гонке. Мы понятия не имеем, как наша машина будет работать на длинной дистанции. После каждого длинного отрезка на тренировках мы меняли настройки болида. Надеюсь, шины будут работать нормально.
Что касается ситуации с задним антикрылом, то еще большей проблемой это является с точки зрения эффективности работы DRS. Нам также сложнее прогревать шины до оптимальной температуры. Машина далеко не идеально ведет себя в некоторых медленных поворотах, ну и также есть большая проблема с нехваткой скорости на прямых. Если у тебя нет преимущества над соперниками в поворотах, и при этом ты проигрываешь им в скорости на прямых – тебе будет трудно что-то сделать», – рассказал Ферстаппен.
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