Серхио Перес: «Нужно поработать над темпом на быстром круге»

Перес подвел итоги первых практик в Лас-Вегасе.

Пилот «Ред Булл » высказался о результатах пятничных практик Гран-при Лас-Вегаса: в первой мексиканец показал 10-е время, а во второй – 19-е.

«Нам нужно поработать над темпом на быстром круге. Думаю, на длинных отрезках мы выглядели более обещающе, но нам нужно постараться использовать весь потенциал болида – ведь сейчас мы не там, где хотим быть.

Особенно это касается ситуации с быстрым кругом – нам нужно над этим поработать. Мы знаем, что субботние сессии и гонка – самые важные здесь, что есть возможность для обгона и прочее. Очень важно, чтобы у нас был хороший темп.

Думаю, проблемы на быстром круге вызваны в основном балансом. На низких скоростях задняя ось сильно смещается. Мы перестарались с задним крылом, и это заметно усложнило управление на низких скоростях», – отметил Перес .

Гран-при Лас-Вегаса-2024. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 17-й