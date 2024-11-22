Серхио Перес: «Нужно поработать над темпом на быстром круге»
Пилот «Ред Булл» высказался о результатах пятничных практик Гран-при Лас-Вегаса: в первой мексиканец показал 10-е время, а во второй – 19-е.
«Нам нужно поработать над темпом на быстром круге. Думаю, на длинных отрезках мы выглядели более обещающе, но нам нужно постараться использовать весь потенциал болида – ведь сейчас мы не там, где хотим быть.
Особенно это касается ситуации с быстрым кругом – нам нужно над этим поработать. Мы знаем, что субботние сессии и гонка – самые важные здесь, что есть возможность для обгона и прочее. Очень важно, чтобы у нас был хороший темп.
Думаю, проблемы на быстром круге вызваны в основном балансом. На низких скоростях задняя ось сильно смещается. Мы перестарались с задним крылом, и это заметно усложнило управление на низких скоростях», – отметил Перес.
Гран-при Лас-Вегаса-2024. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 17-й
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