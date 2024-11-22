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Макс Ферстаппен: «У «Ред Булл» нет сцепления – болид словно едет по льду»

Ферстаппен рассказал о проблемах «Ред Булл» в Лас-Вегасе.

Пилот «Ред Булл» прокомментировал итоги пятничных практик Гран-при Лас-Вегаса: в первой сессии он стал пятым, в то время как во второй – только 17-м.

«Было скользко. Думаю, у нас были трудности с тем, чтобы заставить шины работать – особенно на быстром круге.

На длинных отрезках мы выглядели более конкурентоспособными, но даже тут нам нужно доработать несколько моментов. Темп на быстром круге значительно хуже.

Конечно, здесь весьма уникальные условия, очень холодно. Но в конце концов все остальные в такой же ситуации, так что нужно постараться понять, что мы делаем не так.

Мне кажется, тут все завязано на работе с шинами. Думаю, баланс болида не так уж плох, у нас просто нет сцепления – словно мы едем по льду», – рассказал Ферстаппен.

Гран-при Лас-Вегаса-2024. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 17-й 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт «Ф-1»
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoГран-при Лас-Вегаса
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