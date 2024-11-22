Лиам Лоусон: «Фраза о новозеландском «Макларене» – скорее шутка. Слова вырывают из контекста»

Лоусон заявил о «вырванных из контекста» словах о «Макларене».

Пилот «РБ » Лиам Лоусон признался, что недовольство британской идентичностью «Макларена» было «скорее шуткой».

Ранее Лоусон назвал «чушью» британский гимн после побед «Макларена» и заявил, что считает коллектив новозеландским.

«Наверное, я еще учусь таким вещам в «Формуле-1». Слова вырывают из контекста. Иронично, я ведь смеялся, когда говорил об этом в подкасте. Это скорее шутка, но, конечно, ее восприняли очень буквально.

Разумеется, я горжусь быть новозеландцем, горжусь нашей автоспортивной историей. Брюс Макларен – абсолютная икона для новозеландского автоспорта, человек, на которого я ориентировался, о котором многое узнал в юности. Так что да, горжусь быть новозеландцем, но мне нечего добавить о гимне», – объяснил Лиам на Гран-при Лас-Вегаса.

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