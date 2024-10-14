Сироткин – среди 10 гонщиков, которые заслуживали большего в «Ф-1» по версии The Race

Сергей Сироткин попал в список пилотов от The Race, к которым «Формуле-1» следовало отнестись серьезнее.

Издание выделило десять спортсменов, которые провели как минимум по одному Гран-при, однако «заслуживали лучших шансов или большего терпения». Журналисты не учитывали гонщиков, которые не попали в топ-команду из-за травм (Роберт Кубица ) или погибли, не достигнув своего пика (Жюль Бьянки , Том Прайс).

Сироткин провел сезон-2018 за «Уильямс» – худшую команду «Ф-1» на тот момент – и заработал одно очко.

Портал отметил победу Сергея в гонке «Формулы-Рено 3.5» 2014 года (тот чемпионат возглавили будущие пилоты «Ф-1» Карлос Сайнс и Пьер Гасли ) и два третьих места по итогам сезонов в GP2.

«Он точно не стал бы чемпионом «Ф-1» и, пожалуй, победителем гонки, однако довольно легко представить карьеру в духе Кевина Магнуссена как (конечно, оптимистичный) базовый уровень. Однако в Сироткине было заключено достаточно загадок, и путь мог сложиться как гораздо хуже, так и лучше», – говорится в статье.

Также в список включили Жана-Эрика Верня, Томми Берна, Андре Лоттерера, Роберто Герреро, Мартина Брандла, Майкла Андретти, Стоффеля Вандорна, Оливье Паниса и Джанни Морбиделли.

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