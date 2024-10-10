Моторы MotoGP будут заморожены до смены регламента в 2027 году

Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP объявил о двухлетней заморозке двигателей.

Моторы, представленные к первой гонке сезона-2025, будет использоваться и в 2026 году. Комиссия Гран-при объяснила решение стремлением сократить расходы и обеспечить равные условия в пелотоне, насколько это возможно.

В 2027 году MotoGP перейдет на абсолютно новые байки. Как сообщалось ранее, объем моторов и максимальная скорость существенно снизятся.

Объем моторов и максимальная скорость байков MotoGP снизятся в 2027 году