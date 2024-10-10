Моторы MotoGP будут заморожены до смены регламента в 2027 году
Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP объявил о двухлетней заморозке двигателей.
Моторы, представленные к первой гонке сезона-2025, будет использоваться и в 2026 году. Комиссия Гран-при объяснила решение стремлением сократить расходы и обеспечить равные условия в пелотоне, насколько это возможно.
В 2027 году MotoGP перейдет на абсолютно новые байки. Как сообщалось ранее, объем моторов и максимальная скорость существенно снизятся.
Объем моторов и максимальная скорость байков MotoGP снизятся в 2027 году
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт MotoGP
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости