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Макс Ферстаппен считает, что худший момент сезона позади: «Надеюсь, «Ред Булл» продолжит прибавлять»

Ферстаппен рассчитывает, что «Ред Булл» уже пережил самый тяжелый момент.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о проблемах команды и попытках их решить.

«Поначалу меня тоже это удивило, однако, если посмотреть, откуда появились проблемы, все становится понятно. В какой-то момент мы свернули не туда. Другие команды либо пока не достигли этой конкретной точки, либо развивали машину несколько по-другому. Оценить всегда тяжело.

Я быстро понял, что ощущения в болиде сильно отличаются от того, что было в прошлом году, если говорить о балансе. В то время наша машина все еще была гораздо быстрее других, или, лучше сказать, соперники не были так хороши, поэтому мы могли компенсировать трудности.

В последующих гонках ситуация становилось хуже и хуже. В какой-то момент болид стал очень тяжелым для управления, и в то же время остальные добились существенного прогресса», – сказал трехкратный чемпион «Формулы-1».

Макс ответил на вопрос о том, была ли ошибкой смена концепции:

«Не думаю, что можно сказать по внешнему виду, что пошло не так, поэтому дело не в этом. То, как выглядит машина, не является проблемой.

[С обновлениями] теперь тяжелее, чем со старыми болидами. Да, у нас довольно старая аэротруба, но до этого года мы все делали правильно. У всех команд свои проблемы, даже с современными аэротрубами.

[Новинки на Гран-при Азербайджана] стали хорошим шагом вперед. Я действительно считаю, что сейчас мы движемся в верном направлении, и потребуется какое-то время. Нельзя перевернуть такую ситуацию за одну или две недели. Но я полагаю, что команда в том числе довольна тем, что увидела в Баку».

По словам Ферстаппена, низшая точка сезона пройдена на Гран-при Италии:

«Да, я так считаю, если честно. Надеюсь, мы продолжим прибавлять».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Гран-при Италии
logoРед Булл
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
logoМакс Ферстаппен
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