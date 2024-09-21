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Перес стал 13-м в квалификации к Гран-при Сингапура

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес неудачно провел квалификацию к Гран-при Сингапура после того, как сражался за подиум в Баку.

Мексиканец не пробился в третий сегмент и показал 13-е время по итогам сессии.

Напарник Переса Макс Ферстаппен уступил лишь пилоту «Макларена» Оскару Пиастри во втором сегменте и поборется за поул.

За ходом сессии можно следить на странице нашего онлайна:

Квала «Ф-1» в Сингапуре. Норрис и Леклер сразятся за поул на нелюбимой трассе «Ред Булл»

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoМакларен
logoРед Булл
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoСерхио Перес
Гран-при Азербайджана
logoМакс Ферстаппен
logoОскар Пиастри
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