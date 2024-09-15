Макс Ферстаппен: «Все снова очень плохо. Моим болидом очень сложно управлять»
Пилот «Ред Булл» максимально недоволен пятым местом на Гран-при Азербайджана, на которое поднялся за счет аварии Серхио Переса и Карлоса Сайнса на предпоследнем круге.
«Все снова очень плохо. Скорости не было вообще, а «медиум» изнашивался еще сильнее. «Хард» работал чуть лучше, но затем я застрял позади [Алекса] Албона и Ландо [Норриса]. А потом перегрелись тормоза, так что мне пришлось сбавить темп.
После этого скорость стала чуть лучше относительно темпа лидеров – но моим болидом все равно очень сложно управлять.
Уже по ходу квалификации я заметил, что новинки, которые мы установили на болид, совсем не работают. Я не мог нормально тормозить, не мог атаковать в поворотах. Колесо постоянно отрывалось от земли, так что я все время подскакивал в медленных поворотах. Прямо как в картинге.
У меня не было шанса [против Норриса]. Потому что все было против нас и не работало, как часы», – сказал Ферстаппен.
Гран-при Азербайджана-2024. Пиастри выиграл гонку, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й
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