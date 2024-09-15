Джордж Расселл: «Очень плохо провели старт, но на «харде» были быстрее конкурентов»

Расселл остался доволен попаданием на подиум.

Пилот «Мерседеса » подвел итоги Гран-при Азербайджана , отметив, что остался доволен своим темпом на жестких шинах, а также приятным бонусом в виде попадания на подиум, которое стало возможно благодаря аварии Серхио Переса и Карлоса Сайнса на последнем круге гонки.

«Мы очень плохо провели старт гонки, но мне кажется, что на шинах «хард» мы вообще были быстрее соперников рядом, смогли обогнать Макса Ферстаппена, а потом в итоге вообще оказались на подиуме.

Вообще я был удивлен, что машина безопасности не появилась раньше. Такое могло случиться в любом мне трассы. Я рад, что с Пересом и Сайнсом все в порядке», – рассказал Расселл .

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