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  • Льюис Хэмилтон: «С началом субботы шины на моем болиде просто перестали работать»
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Льюис Хэмилтон: «С началом субботы шины на моем болиде просто перестали работать»

Хэмилтон остался недоволен результатом квалификации в Баку.

Пилот «Мерседеса» подвел итоги квалификационной сессии перед Гран-при Азербайджана, по результатам которой показал 7-е время.

«Каждую субботу происходит одно и то же, так что я не слишком удивлен. В первой и второй практике машина работала потрясающим образом, я был в игре, мы с самого первого круга могли претендовать на самые высокие места.

Так что да, порой после таких результатов 1-2 практики задаешься вопросом – может быть, болиды соперников были просто тяжелее.

Как я уже говорил, вчера машина работала потрясающе, но с началом сегодняшнего дня – притом, что я почти не трогал настройки болида, потому что боялся что-нибудь испортить, – шины просто перестали работать. На протяжении всего дня шины просто не работали. Они начали работать только на последнем секторе последнего быстрого круга, но мы упустили свой шанс», – рассказал Хэмилтон.

Леклер – с могучим поулом в Баку. Претенденты на титул «Ф-1» провалились

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoМерседес
Гран-при Азербайджана
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