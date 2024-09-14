Льюис Хэмилтон: «С началом субботы шины на моем болиде просто перестали работать»

Хэмилтон остался недоволен результатом квалификации в Баку.

Пилот «Мерседеса » подвел итоги квалификационной сессии перед Гран-при Азербайджана , по результатам которой показал 7-е время.

«Каждую субботу происходит одно и то же, так что я не слишком удивлен. В первой и второй практике машина работала потрясающим образом, я был в игре, мы с самого первого круга могли претендовать на самые высокие места.

Так что да, порой после таких результатов 1-2 практики задаешься вопросом – может быть, болиды соперников были просто тяжелее.

Как я уже говорил, вчера машина работала потрясающе, но с началом сегодняшнего дня – притом, что я почти не трогал настройки болида, потому что боялся что-нибудь испортить, – шины просто перестали работать. На протяжении всего дня шины просто не работали. Они начали работать только на последнем секторе последнего быстрого круга, но мы упустили свой шанс», – рассказал Хэмилтон.

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