Макс Ферстаппен: «Вернулись проблемы с подпрыгиванием – я не мог оптимизировать работу болида»

Ферстаппен остался недоволен результатом квалификации в Баку.

Пилот «Ред Булл » признал, что с учетом проблем в работе болида и 6-й стартовой позиции, ему будет сложно добиться максимально возможных результатов в завтрашнем Гран-при Азербайджана .

«Уже после первого быстрого круга в первом сегменте я понял, что нас ждет очень трудная квалификация. Мы внесли некоторые изменения в настройки болида, и это лишь осложнило ситуацию. На входе и на выходе из поворотов машина начинала сильно подпрыгивать.

Все это очень осложнило ситуацию. Хотя мой круг во втором сегменте получился весьма неплохим. Но изнутри болида мне так не казалось – я не мог оптимизировать работу болида.

В третьем сегменте ситуация должна была улучшиться, но в первой попытке я допустил небольшую ошибку в последнем повороте. Машина перестала работать и в последней попытке вернулись серьезные проблемы с подпрыгиванием болида. А если ты не чувствуешь себя достаточно комфортно – то не можешь атаковать на пределе», – рассказал Ферстаппен .

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