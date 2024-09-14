Ландо Норрис: «Хочется верить, что будет много возможностей для обгонов, но я этого не жду»
Пилот «Макларена» оценил свои шансы прорваться с 17-го места в очки на Гран-при Азербайджана. По мнению британца, длинной финишной прямой недостаточно для обгонов.
«Не думаю, что все вот так вот просто. На этой трассе практически невозможно преследовать, а ситуация с обгонами гораздо хуже, чем все думают.
Надеюсь, я ошибаюсь. Хочется верить, что будет много возможностей, но я этого не жду. Я стартую позади большого количества болидов, которые настроены на очень низкий уровень прижимной силы – их будет практически невозможно обогнать.
Я, честно, не жду многого от старта с 17 места, но за ночь мы разработаем хороший план и, конечно, сделаем все возможное. Не знаю, что произойдет по ходу гонки. Подождем и увидим», – заключил Норрис.
Ландо Норрис о 17-м месте: «Пришлось поднять ногу с педали газа из-за желтых флагов. Не повезло»
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