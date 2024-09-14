Карлос Сайнс: «Третье место – хороший результат»

Сайнс остался доволен результатом квалификации к Гран-при Азербайджана .

Пилот «Феррари » отметил, что с учетом не лучшей адаптации к трассе в Баку третье место на стартовой решетке стало хорошим итогом сессии.

«Думаю, мы достаточно уверенно провели квалификацию. Мы в целом хорошо провели день и у нас с Шарлем завтра будут хорошие стартовые позиции.

На этой трассе я никогда не смотрелся на 100 процентов от своих возможностей, никогда не был лучшей версией себя, так что третье место на стартовой решетке – это хороший результат.

Более того, на тренировках наш гоночный темп выглядел весьма сильно, так что завтра у нас будут шансы добиться максимального результата», – рассказал Сайнс .

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