Карлос Сайнс: «Третье место – хороший результат»
Сайнс остался доволен результатом квалификации к Гран-при Азербайджана.
Пилот «Феррари» отметил, что с учетом не лучшей адаптации к трассе в Баку третье место на стартовой решетке стало хорошим итогом сессии.
«Думаю, мы достаточно уверенно провели квалификацию. Мы в целом хорошо провели день и у нас с Шарлем завтра будут хорошие стартовые позиции.
На этой трассе я никогда не смотрелся на 100 процентов от своих возможностей, никогда не был лучшей версией себя, так что третье место на стартовой решетке – это хороший результат.
Более того, на тренировках наш гоночный темп выглядел весьма сильно, так что завтра у нас будут шансы добиться максимального результата», – рассказал Сайнс.
Леклер – с могучим поулом в Баку. Претенденты на титул «Ф-1» провалились
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