Серхио Перес о трудностях «Ред Булл»: «В команде понимали все с начала сезона, но тогда Ферстаппен справлялся»
Пилот «Ред Булл» заявил, что команда испытывает проблемы с поиском баланса на протяжении всего сезона.
«Думаю, они понимали это с самого начала, но, вероятно, посчитали, что это не особо сказывается на темпе – Макс [Ферстаппен] справлялся, и это не было такой уж большой проблемой. Но как я и сказал, [решение вопроса с балансом] поможет обоим пилотам, но мне это поможет гораздо больше из-за моего пилотажного стиля.
При нынешних условиях ближайшие две трассы [в Баку и Сингапуре] должны подойти нам наилучшим образом – здесь мы должны провести самые сильные гонки [с точки зрения результатов последующих этапов]. Так что я ожидаю, что мы будем смотреться более конкурентоспособно.
А если мы сможем разобраться с нынешней проблемой, то сможем вернуться к полноценной борьбе. Потому что [решение неполадок с балансом] может помочь нам отыграть кучу времени на круге», – сказал Перес.
Ферстаппен весь год пинает «Ред Булл» – а что конкретно его бесит в машине и команде?
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