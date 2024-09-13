Серхио Перес о трудностях «Ред Булл»: «В команде понимали все с начала сезона, но тогда Ферстаппен справлялся»

Перес раскрыл подробности о проблемах «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» заявил, что команда испытывает проблемы с поиском баланса на протяжении всего сезона.

«Думаю, они понимали это с самого начала, но, вероятно, посчитали, что это не особо сказывается на темпе – Макс [Ферстаппен] справлялся, и это не было такой уж большой проблемой. Но как я и сказал, [решение вопроса с балансом] поможет обоим пилотам, но мне это поможет гораздо больше из-за моего пилотажного стиля.

При нынешних условиях ближайшие две трассы [в Баку и Сингапуре ] должны подойти нам наилучшим образом – здесь мы должны провести самые сильные гонки [с точки зрения результатов последующих этапов]. Так что я ожидаю, что мы будем смотреться более конкурентоспособно.

А если мы сможем разобраться с нынешней проблемой, то сможем вернуться к полноценной борьбе. Потому что [решение неполадок с балансом] может помочь нам отыграть кучу времени на круге», – сказал Перес .

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