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Шарль Леклер: «Был бы разочарован, если бы «Феррари» не попыталась переманить Ньюи. Но он принял другое решение»

Леклер высказался о решении Ньюи перейти в «Астон Мартин» вместо «Феррари».

По словам Леклера, он спокойно воспринял выбор британца, отметив, что скорее был бы разочарован, если бы Скудерия не попыталась переманить Ньюи, чем итоговым решением инженера выбрать предложение «Астон Мартин».

«Скажем так, я не разочарован. Я был бы разочарован, если бы мы не попытались переманить Эдриана, не попробовали поговорить с ним.

Наша команда обращалась к Эдриану. В итоге он принял решение, которое посчитал правильным, и я в полной мере уважаю его решение перейти в другую команду.

В «Феррари» мы всегда ценили сплоченную группу специалистов выше одного человека. Да, разумеется, Эдриан Ньюи – это Эдриан Ньюи. Это невероятный специалист и он очень многого добился. Но в «Феррари» тоже работают люди невероятного уровня. Я верю в успех работы группы людей. И я уверен, что у нас собрана подходящая группа специалистов, чтобы вернуть «Феррари» на вершину.

Но, опять же, я уважаю решение Эдриана. И в «Астон Мартин» он будет работать с одним из своих любимых гонщиков – с Фернандо Алонсо. Я желаю ему всего наилучшего, но при этом надеюсь, что на самом верху окажется «Феррари», – рассказал Леклер.

Величайший инженер «Ф-1» – в новой команде! Получит $39 млн, акции и сверхполномочия

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Crash.net
logoФеррари
logoЭдриан Ньюи
logoФормула-1
logoАстон Мартин
Гран-при Азербайджана
logoШарль Леклер
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