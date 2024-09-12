Шарль Леклер: «Был бы разочарован, если бы «Феррари» не попыталась переманить Ньюи. Но он принял другое решение»

Леклер высказался о решении Ньюи перейти в «Астон Мартин» вместо «Феррари».

По словам Леклера , он спокойно воспринял выбор британца, отметив, что скорее был бы разочарован, если бы Скудерия не попыталась переманить Ньюи, чем итоговым решением инженера выбрать предложение «Астон Мартин ».

«Скажем так, я не разочарован. Я был бы разочарован, если бы мы не попытались переманить Эдриана, не попробовали поговорить с ним.

Наша команда обращалась к Эдриану. В итоге он принял решение, которое посчитал правильным, и я в полной мере уважаю его решение перейти в другую команду.

В «Феррари » мы всегда ценили сплоченную группу специалистов выше одного человека. Да, разумеется, Эдриан Ньюи – это Эдриан Ньюи . Это невероятный специалист и он очень многого добился. Но в «Феррари» тоже работают люди невероятного уровня. Я верю в успех работы группы людей. И я уверен, что у нас собрана подходящая группа специалистов, чтобы вернуть «Феррари» на вершину.

Но, опять же, я уважаю решение Эдриана. И в «Астон Мартин» он будет работать с одним из своих любимых гонщиков – с Фернандо Алонсо. Я желаю ему всего наилучшего, но при этом надеюсь, что на самом верху окажется «Феррари», – рассказал Леклер.

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