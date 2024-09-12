ФИА на 100 метров увеличила зону DRS на Гран-при Азербайджана

ФИА внесла существенные изменения в схему трассы «Формулы-1» в Баку.

Перед Гран-при Азербайджана-2024 зона DRS на старт-финишной прямой – длиннейшей прямой автодрома – была увеличена на 100 метров. Точка активации теперь находится в 347 метрах после последнего, 20-го поворота (в 2023 году – в 447 метрах).

Вторую зону DRS, которая начинается на выезде из второго поворота, сократили на два метра.

Перед предыдущим этапом в Монце зону DRS на старт-финишной прямой Гран-при Италии увеличили на 103 метра.

Экскурсия по «Ф-1» в Азербайджане: что за город, как там смотрят гонку, чем кормят и развлекают

Кто фаворит «Ф-1» в Баку? Котировки на титулы сдвинулись? Букмекеры уже все рассчитали