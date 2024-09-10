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8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway

8 сентября на подмосковном автодроме Moscow Raceway состоялся Гран При Авторадио – четвертый и предпоследний этап нынешнего сезона Российской серии гонок на выносливость.

На протяжении сезона в серии еще не было ни одной «дождевой» гонки. Световой день убавился, и гонка стартовала на несколько часов раньше обычного для марафона летнего вечернего времени. Жара стала испытанием для тридцати машин пелотона: было много технических ошибок и проблем, в том числе пожар, на трассу несколько раз выезжала машина безопасности и гонка продолжалась под желтыми флагами.

Финальный этап нынешнего сезона Российской серии кольцевых гонок пройдет также на Moscow Raceway – заключительная гонка чемпионата состоится 5 октября. Билеты уже в продаже.

Победители и призеры Гран При Авторадио – 4-го этапа REC 2024

Кубок Москвы

1. Balchug Racing (Киракозов Кирилл, Лобода Михаил);

2. Yadro Motorsport (Столяров Сергей, Шайтар Виктор);

3. RSCar Motorsport (Драгунов Владимир, Ибрагимов Ренат, Гуревич Владимир);

CN

1. Sun Zorro (Суняев Максим, Акименков Артемий);

2. Ratata Racing (Гантмахер Ефим, Галахов Александр, Лебедев Роман);

3. Hogo-Azdrive (Герасимов Иван, Паршутин Павел, Захаров Кирилл);

GT Light

1. Shonx (Петухов Андрей, Елисеева Татьяна, Рожков Сергей);

2. Arena Racing Team (Меньшиков Владимир, Сидорец Артем);

3. Наследие Мотоспорт (Прахов Всеволод, Титов Александр, Квашнин Константин);

GT

1. Yadro Motorsport (Столяров Сергей, Шайтар Виктор);

2. RSCar Motorsport (Драгунов Владимир, Ибрагимов Ренат, Гуревич Владимир);

3. Sportcar Racing Team (Щербаков Иван, Ларионов Виталий);

GT Pro и GT Pro Touring

1. Шишкойл (Шишко Дмитрий, Слуцкий Захар, Савин Алексей);

2. Kamenskiy Racing (Гомельков Дмитрий, Прахов Всеволод, Станчин Иван);

3. DRTeam (Денисов Алексей, Чикинев Евгений, Михайлус Анастасия);

CN Pro

1. Balchug Racing (Киракозов Кирилл, Лобода Михаил);

2. Aimol Racing (Хаиров Алексей, Иевлев Сергей);

3. Sports&Safety Family (Фролов Никита, Харченко Семен, Твердохлебов Иван);

Абсолютный зачет

1. Balchug Racing (Киракозов Кирилл, Лобода Михаил).

Опубликовано: Sports
гонки на выносливость
logoРоссийская серия гонок на выносливость (REC)
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