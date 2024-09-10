8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
8 сентября на подмосковном автодроме Moscow Raceway состоялся Гран При Авторадио – четвертый и предпоследний этап нынешнего сезона Российской серии гонок на выносливость.
На протяжении сезона в серии еще не было ни одной «дождевой» гонки. Световой день убавился, и гонка стартовала на несколько часов раньше обычного для марафона летнего вечернего времени. Жара стала испытанием для тридцати машин пелотона: было много технических ошибок и проблем, в том числе пожар, на трассу несколько раз выезжала машина безопасности и гонка продолжалась под желтыми флагами.
Финальный этап нынешнего сезона Российской серии кольцевых гонок пройдет также на Moscow Raceway – заключительная гонка чемпионата состоится 5 октября. Билеты уже в продаже.
Победители и призеры Гран При Авторадио – 4-го этапа REC 2024
Кубок Москвы
1. Balchug Racing (Киракозов Кирилл, Лобода Михаил);
2. Yadro Motorsport (Столяров Сергей, Шайтар Виктор);
3. RSCar Motorsport (Драгунов Владимир, Ибрагимов Ренат, Гуревич Владимир);
CN
1. Sun Zorro (Суняев Максим, Акименков Артемий);
2. Ratata Racing (Гантмахер Ефим, Галахов Александр, Лебедев Роман);
3. Hogo-Azdrive (Герасимов Иван, Паршутин Павел, Захаров Кирилл);
GT Light
1. Shonx (Петухов Андрей, Елисеева Татьяна, Рожков Сергей);
2. Arena Racing Team (Меньшиков Владимир, Сидорец Артем);
3. Наследие Мотоспорт (Прахов Всеволод, Титов Александр, Квашнин Константин);
GT
1. Yadro Motorsport (Столяров Сергей, Шайтар Виктор);
2. RSCar Motorsport (Драгунов Владимир, Ибрагимов Ренат, Гуревич Владимир);
3. Sportcar Racing Team (Щербаков Иван, Ларионов Виталий);
GT Pro и GT Pro Touring
1. Шишкойл (Шишко Дмитрий, Слуцкий Захар, Савин Алексей);
2. Kamenskiy Racing (Гомельков Дмитрий, Прахов Всеволод, Станчин Иван);
3. DRTeam (Денисов Алексей, Чикинев Евгений, Михайлус Анастасия);
CN Pro
1. Balchug Racing (Киракозов Кирилл, Лобода Михаил);
2. Aimol Racing (Хаиров Алексей, Иевлев Сергей);
3. Sports&Safety Family (Фролов Никита, Харченко Семен, Твердохлебов Иван);
Абсолютный зачет
1. Balchug Racing (Киракозов Кирилл, Лобода Михаил).
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