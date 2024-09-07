Гюнтер Штайнер: «Гонка за «Хаас» – серьезная проверка для Бермэна после «Феррари»
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что думает о предстоящем Гран-при Азербайджана, который в составе команды проведет Оливер Бермэн.
Британец дебютировал в «Формуле-1» за «Феррари» на Гран-при Саудовской Аравии, а в Баку заменит дисквалифицированного Кевина Магнуссена. В следующем сезоне Бермэн станет основным гонщиком «Хааса».
«Олли был очевидным выбором на замену. Кроме того, это будет серьезная проверка.
Запрыгнуть в «Феррари» – это одно, запрыгнуть в машину, которая не завоевывает подиумы – другое.
Но плюсом для него является возможность сесть в болид перед полноценным дебютом в команде в следующем году. Он прекрасно выступил за «Феррари» в Саудовской Аравии и, уверен, хорошо проявит себя в Баку – а затем и в следующем сезоне», – отметил Гюнтер.
Бермэн заменит Магнуссена в «Хаасе» на Гран-при Азербайджана
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