  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гюнтер Штайнер: «Гонка за «Хаас» – серьезная проверка для Бермэна после «Феррари»
0

Гюнтер Штайнер: «Гонка за «Хаас» – серьезная проверка для Бермэна после «Феррари»

Штайнер порассуждал о первом Гран-при Бермэна в составе «Хааса»

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что думает о предстоящем Гран-при Азербайджана, который в составе команды проведет Оливер Бермэн.

Британец дебютировал в «Формуле-1» за «Феррари» на Гран-при Саудовской Аравии, а в Баку заменит дисквалифицированного Кевина Магнуссена. В следующем сезоне Бермэн станет основным гонщиком «Хааса».

«Олли был очевидным выбором на замену. Кроме того, это будет серьезная проверка.

Запрыгнуть в «Феррари» – это одно, запрыгнуть в машину, которая не завоевывает подиумы – другое.

Но плюсом для него является возможность сесть в болид перед полноценным дебютом в команде в следующем году. Он прекрасно выступил за «Феррари» в Саудовской Аравии и, уверен, хорошо проявит себя в Баку – а затем и в следующем сезоне», – отметил Гюнтер.

Бермэн заменит Магнуссена в «Хаасе» на Гран-при Азербайджана

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoФеррари
logoФормула-1
logoХаас
Гран-при Азербайджана
logoГюнтер Штайнер
Гран-при Саудовской Аравии
logoОливер Бермэн
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Нико Росберг: «Место Расселла вовсе не в безопасности – «Мерседес» вновь попробует заполучить Ферстаппена»
17 минут назад
«Ред Булл» готовит крупный пакет обновлений к Гран-при США в надежде решить проблемы с болидом (Formu1a.uno)
38вчера, 17:02
«Феррари» пыталась переманить гоночного инженера Ферстаппена – Джанпьеро Ламбьязе (CdS)
10вчера, 15:47
Эндрю Шовлин о второй пятничной практике для Антонелли: «Подберем подходящую трассу»
1вчера, 14:58
Кими Райкконен об Антонелли: «Уверен, в «Мерседесе» знают, как его подготовить»
2вчера, 13:03
Макс Ферстаппен: «С Алонсо постоянно шутим, что хотелось бы вместе погонять в Ле-Мане»
1вчера, 12:34
«Феррари» сможет отозвать Бермэна из «Хааса» на Гран-при Азербайджана в случае необходимости (Formu1a.uno)
8вчера, 11:25
Гельмут Марко о работе «Ред Булл» над болидом: «Только гонка в Остине покажет, удастся ли нам переломить ситуацию»
2вчера, 10:16
Бермэн заменит Магнуссена в «Хаасе» на Гран-при Азербайджана
18вчера, 09:17
Эдди Джордан о провале «Ред Булл»: «Мы все ругали Переса, но может быть, все дело было в машине»
11вчера, 09:03
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту 2024
3 сентября, 11:17Фото
Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Красное Кольцо» в Красноярске 7 и 8 сентября
2 сентября, 13:29Фото
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30
Прошел четвертый этап Yuka Drive Fest в Самаре
23 августа, 12:34Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
19 августа, 06:50
Артем Шабанов одержал победу в Гран-При Российской Дрифт Серии на Moscow Raceway
12 августа, 15:20Фото
Заключительный этап IDDC пройдет 31 августа и 1 сентября на автодроме «Игора Драйв»
6 августа, 10:55Фото
Пятый этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на трассе Moscow Raceway 10 и 11 августа
5 августа, 13:11Фото
Четвертый этап Yuka Drive Fest пройдет в Самаре 18 августа
1 августа, 12:50