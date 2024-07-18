Магнуссен покинет «Хаас» по окончании сезона-2024
«Хаас» сообщил, что гонщик Кевин Магнуссен завершит работу в команде в конце сезона-2024.
Таким образом, состав коллектива полностью сменится в 2025-м. Нико Хюлькенберг продолжит карьеру в «Заубере» (с 2026 года – «Ауди»), одно из мест в «Хаасе» займет юниор «Феррари» Оливер Бермэн.
31-летний датчанин – самый опытный гонщик в истории «Хааса» по числу проведенных сезонов в составе команды (2017-2020, 2022-2024). Ранее Кевин выступал за «Макларен» и «Рено».
«Хотел бы поблагодарить всех в «Хаасе» – горжусь тем, что я гонялся за таких прекрасных людей в последние годы. Особенно я хотел бы поблагодарить [владельца] Джина Хааса за его веру в меня, за повторное приглашение в 2022-м, когда я считал, что на тот момент мое время в «Формуле-1» закончилось.
Я наслаждался отличными моментами вместе с командой, о которых никогда не забуду. Хотя я с нетерпением жду следующую главу своей гоночной карьеры, я полностью сосредоточен на том, чтобы в оставшейся части сезона выложиться на полную вместе с «Хаасом», – заявил Магнуссен.
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