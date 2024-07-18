Магнуссен покинет «Хаас» по окончании сезона-2024

Теги переходы Феррари Макларен Заубер Ауди Нико Хюлькенберг Формула-1 Рено Кевин Магнуссен Джин Хаас Хаас Оливер Бермэн Авто

«Хаас» сообщил, что гонщик Кевин Магнуссен завершит работу в команде в конце сезона-2024.

Таким образом, состав коллектива полностью сменится в 2025-м. Нико Хюлькенберг продолжит карьеру в «Заубере» (с 2026 года – «Ауди»), одно из мест в «Хаасе» займет юниор «Феррари» Оливер Бермэн.

31-летний датчанин – самый опытный гонщик в истории «Хааса» по числу проведенных сезонов в составе команды (2017-2020, 2022-2024). Ранее Кевин выступал за «Макларен» и «Рено».

«Хотел бы поблагодарить всех в «Хаасе» – горжусь тем, что я гонялся за таких прекрасных людей в последние годы. Особенно я хотел бы поблагодарить [владельца] Джина Хааса за его веру в меня, за повторное приглашение в 2022-м, когда я считал, что на тот момент мое время в «Формуле-1» закончилось.

Я наслаждался отличными моментами вместе с командой, о которых никогда не забуду. Хотя я с нетерпением жду следующую главу своей гоночной карьеры, я полностью сосредоточен на том, чтобы в оставшейся части сезона выложиться на полную вместе с «Хаасом», – заявил Магнуссен.

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8 комментариев
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Жаль конечно. Магнуссен всегда именно с настоящим, бесстрашным гонщиком ассоциировался, конечно он не самый быстрый парень в пелетоне, но он ГОНЩИК, а не размазня и нытик, как многие в пелетоне.
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Жаль гения телеметрии, хороший гонщик, иногда свинтус но за это мы его и любим
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Очкон ничем не лучше будет. Но в этом в Хаасе убедятся чуть позже, когда он Бермэна пару раз в гонках вынесет (если тот будет к нему близок).
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Ответ Юрий Суетин
Ну что, Дядя Ральф зашел с черного входа в Хаас и вернет племяшу?
скорее форточку позвали :)
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Ответ Пингвин по кличке Бамос
Ох, печально, похоже всё-таки Окона посадят . И тот и другой жёсткие пилоты, но Мага ради команды готов душу дьяволу продать, а Окон - полная его противоположность, абсолютно не командный игрок и всегда у него самый главный соперник - это напарник. По уровню они плюс-минус равны, ну может быть Окон чуть повыше уровнем, но не существенно. Лучше бы Магу оставили
Окон быстрее Магнуссена
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