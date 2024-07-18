Магнуссен покинет «Хаас» по окончании сезона-2024

« » сообщил, что гонщик завершит работу в команде в конце сезона-2024.

Таким образом, состав коллектива полностью сменится в 2025-м. продолжит карьеру в « » (с 2026 года – « »), одно из мест в «Хаасе» займет юниор « » .

31-летний датчанин – самый опытный гонщик в истории «Хааса» по числу проведенных сезонов в составе команды (2017-2020, 2022-2024). Ранее Кевин выступал за « » и « ».

«Хотел бы поблагодарить всех в «Хаасе» – горжусь тем, что я гонялся за таких прекрасных людей в последние годы. Особенно я хотел бы поблагодарить [владельца] за его веру в меня, за повторное приглашение в 2022-м, когда я считал, что на тот момент мое время в «Формуле-1» закончилось.

Я наслаждался отличными моментами вместе с командой, о которых никогда не забуду. Хотя я с нетерпением жду следующую главу своей гоночной карьеры, я полностью сосредоточен на том, чтобы в оставшейся части сезона выложиться на полную вместе с «Хаасом», – заявил Магнуссен.

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