Исполнительный директор «РБ»: «Данные говорят, что обновления болида работают. Но они могут обманывать»

В «РБ» хотят быстрее разобраться с работой обновленного болида.

На Гран-при Испании команда привезла кардинально переработанные машины, однако в итоге это никак не помогло повысить скорость и уровень выступлений.

По словам исполнительного директора «РБ» Петера Байера, команда постараемся как можно быстрее разобраться в случившемся – и не исключает отката к предыдущей версии болида, как минимум для проведения сравнительного анализа.

«Полученные данные предельно ясны – они четко говорят о том, что обновления болидов работают. При этом гоночные инженеры объяснили мне данную ситуацию следующим образом: «Вполне возможно, что эти обновления могут вас обманывать».

То есть, вы могли найти оптимальный вариант настроек болида, но поведение машины на самом деле вам об этом не говорит. Мы позволили себе немного увлечься, теперь нужно все проанализировать.

Эти болиды работают как пирамиды, вам нужно найти пиковые возможности, находясь на вершине. В то время как модели [работы болида на симуляторе] могут заставить вас поверить в то, что вы оказались на вершине, хотя на самом деле это не так.

Это как если бы тебе казалось, что ты стоишь на вершине Глокнера [самая высокая гора в Австрии], хотя на самом деле ты стоишь рядом с ней. Вот такие ощущения у нас были в этот уик-энд в Испании.

Да, сейчас это [возвращение к болиду предыдущей спецификации] является одним из вариантов. Может быть, мы сделаем это с одной из двух машин. И нам нужно быстро разобраться в ситуации, ведь в Австрии будет гоночный уик-энд со спринтом. А значит у нас будет всего одна практика для того, чтобы успеть сделать все необходимое», – рассказал Байер.

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