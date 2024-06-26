Льюис Хэмилтон: «Выступления «Мерседеса» становятся все более стабильными»

Хэмилтон надеется на дальнейший прогресс выступлений по ходу сезона.

Пилот « » отметил, что главным образом ему нужно продолжать работу над улучшением результатов в квалификации.

По словам , он надеется, что стал первым из многих, где ему удалось выправить ситуацию, и что в дальнейшем он будет только прибавлять.

«Да, мы определенно набираем форму. Наши выступления становятся все более стабильными. И если я смогу и дальше выступать в квалификациях так, как было в Испании, в гонках мне будет намного проще. Ну и хорошие старты гонок тоже помогают.

Проблема в том, что я не лучшим образов проводил квалификации где-то в 15 последних Гран-при. Так что да, я рад тому, что мы чисто провели этот уик-энд. И я надеюсь, что в следующих гонках наши позиции улучшатся и мы будем претендовать на самые высокие места», – рассказал Хэмилтон.

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