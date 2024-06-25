Подозреваемые в шантаже семьи Шумахера задержаны в Германии

Теги Михаэль Шумахер Формула-1 Авто

Немецкие власти заявили о задержании двоих подозреваемых в шантаже семьи семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера.

Как передает новостное агентство dpa, подозреваемые сообщили работникам семьи Шумахера о том, что в их распоряжении находятся некие документы, публикации которых семья хотела бы избежать.

Двое мужчин, которыми оказались отец и сын, требовали выплаты нескольких миллионов евро, угрожая выложить файлы в даркнете. В качестве доказательства они выслали семье часть документов. Какая информация в них содержалось, не раскрывается.

Подозреваемых отследили благодаря «техническим мерам» и задержали в городе Грос-Герау. Им грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Семья Шумахера отсудила у немецкого издания €200000 в деле о поддельном интервью Михаэля

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