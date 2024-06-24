Макс Ферстаппен: «Нужно оптимизировать работу болида. Шины держались не так хорошо, как у Норриса»

Ферстаппен высказался о проблемах «Ред Булл» на Гран-при Испании.

Пилот австрийской команды отметил, что на этапе в Барселоне «Ред Булл» уступил « » в эффективности работы шин, и что над данной проблемой нужно работать.

«Со своей стороны я, разумеется, могу говорить только за себя. И у нас, если говорить о темпе в чистом виде, по ощущениям, в этой гонке были некоторые проблемы.

Более того, по ощущениям шины в этой гонке на моем болиде держались не так хорошо, как у . Мне показалось, что в некоторых поворотах он мог атаковать сильнее.

Разумеется, в какой-то момент гонки мы также сильно расстроились из-за шин – поскольку Ландо сумел заметно продлить свой первый отрезок в сравнении с нами.

Но да, нам по-прежнему нужно стараться оптимизировать работу болида. То есть, я не могу сказать, что в этой гонке мы что-то сделали не так, просто нам нужно постараться сделать нашу машину чуть быстрее», – рассказал Ферстаппен.

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