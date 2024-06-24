Джордж Расселл о первом круге Гран-при Испании: «Я помнил старт Алонсо в 2011 году – когда ему удалось выйти в лидеры с четвертой позиции»

Расселл готовился к атаке на старте Гран-при Испании.

Пилот « » рассказал, что заранее рассчитывал прорваться вперед на первом круге гонки в Барселоне. И что он продумал свою атаку и подготовил ее с учетом всех условий.

«Именно таким и был мой план атаки. Я посмотрел прогноз погоды и увидел, что направление ветра изменилось, что на пути к первому повороту ветер будет встречным. И я знал, что за счет этого смогу затормозить максимально поздно на входе в поворот.

Когда я еще гонялся в картинге, я всегда помнил старт Фернандо Алонсо здесь в 2011 году – когда стартуя четвертым, ему удалось выйти в лидеры. Так что я знал, что это возможно.

По пути на стартовую решетку я проехал четыре круга, каждый раз практикуя максимально позднее торможение. Так что на старте гонки я понимал, где находится грань возможного. Я знал силу ветра и знал возможности машины, так что это был просчитанный риск. И я очень рад, что в итоге у меня все получилось», – рассказал Расселл.

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