Ландо Норрис: «Старт был не таким уж плохим, но отрывы настолько сократились, что все могут решить 1-2 метра – выиграешь ты гонку или нет»

Норрис высказался о неудачном старте на Гран-при Испании.

Пилот « » отметил, что если бы не упустил первую позицию на старте и не отстал бы от , у него были бы очень хорошие шансы на победу.

«Я пока не уверен в том, что именно случилось на старте. Мне нужно все пересмотреть. Сесть и спокойно все изучить. По ощущениям, старт не вышел плохим. Просто на трассе [справа] оставалось где-то 2 метра свободного пространства, и Макс сумел туда пролезть.

же получил очень хороший слипстрим – эти машины, с учетом уровня прижимной силы, обладают сильным лобовым сопротивлением. Джордж же за счет слипстрима сумел обойти нас обоих. То есть даже если сейчас не учитывать меня – Джорджу все равно удалось обойти Макса, вот это самое безумное.

Мне кажется, я сделал что мог. Не думаю, что старт получился таким уж плохим, но сейчас, когда отрывы настолько сократились, все могут решить 1-2 метра – выиграешь ты гонку или нет. Поэтому досадно, что столь небольшая разница в итоге так дорого нам обошлась. В остальном же, начиная со второго поворота, это была очень хорошая гонка. Так что мне не на что жаловаться. Но да, проиграли мы в самом начале», – рассказал Норрис.

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