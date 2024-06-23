Ландо Норрис: «Старт был не таким уж плохим, но отрывы настолько сократились, что все могут решить 1-2 метра – выиграешь ты гонку или нет»

Теги Гран-при Испании Макларен Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Джордж Расселл Ландо Норрис Авто

Норрис высказался о неудачном старте на Гран-при Испании.

Пилот «Макларена» отметил, что если бы не упустил первую позицию на старте и не отстал бы от Макса Ферстаппена, у него были бы очень хорошие шансы на победу.

«Я пока не уверен в том, что именно случилось на старте. Мне нужно все пересмотреть. Сесть и спокойно все изучить. По ощущениям, старт не вышел плохим. Просто на трассе [справа] оставалось где-то 2 метра свободного пространства, и Макс сумел туда пролезть.

Джордж же получил очень хороший слипстрим – эти машины, с учетом уровня прижимной силы, обладают сильным лобовым сопротивлением. Джордж же за счет слипстрима сумел обойти нас обоих. То есть даже если сейчас не учитывать меня – Джорджу все равно удалось обойти Макса, вот это самое безумное.

Мне кажется, я сделал что мог. Не думаю, что старт получился таким уж плохим, но сейчас, когда отрывы настолько сократились, все могут решить 1-2 метра – выиграешь ты гонку или нет. Поэтому досадно, что столь небольшая разница в итоге так дорого нам обошлась. В остальном же, начиная со второго поворота, это была очень хорошая гонка. Так что мне не на что жаловаться. Но да, проиграли мы в самом начале», – рассказал Норрис.

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4 комментария
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На самом деле решили все пит стопы. У Макса оба вышли в секунду лучше чем у Норриса. Сбрось хоть одну секунду от результата и это уже зона атаки DRS. Гонки пошли интересны . Никакого преимущества у RB уже нет
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Ответ Иван..
Второй на лучшей машине и Макс первый на третьей машине по скорости. В этом вся разница в классе.
Да что там на третьей, на последней.
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Нахер было выдавливать ферстапена и открывать тем самым калитку расселу. Спокойно бы разогнался по прямой на старте, да и всё. Ну проиграл бы лидерство ферстапену, зато не пропустил бы рассела. Просто висел бы за ферстапеном, а под конец отрезка за счет темпа обошел бы его и спокойно уехал к победе. По темпу норис был быстрее ферстапена, надо было просто не налажать на старте и не пропустить рассела, который дал возможность ферстапену создать отрыв.
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