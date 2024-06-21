Оскар Пиастри: «Возможно, это не лучшая пятница в году, но мы в хорошей форме»

Пиастри подвел итоги пятничных практик Гран-при Испании.

Пилот « » поделился наблюдениями и выводами после первых двух тренировок в Барселоне.

«Борьба кажется плотной. Думаю, из-за условий на трассе день вышел довольно сложным. Было очень жарко и намного меньше сцепления, чем, как мне кажется, многие ожидали. Так что нам потребовалось немного времени, чтобы подготовиться ко второй практике. Мне все еще нужно кое над чем поработать в своем пилотаже, но думаю, мы начинаем лучше понимать машину.

По-моему, мы находимся в достаточно хорошем положении, но все очень близки друг к другу. Темп на длинной дистанции выглядит неплохо, так что день прошел прилично. Возможно, это не лучшая пятница в году, но мы в хорошей форме. Если я подправлю кое-какие моменты, то у нас все будет хорошо, и мы и вправду покажем хороший результат.

Судя по всему, небольшие ошибки или маленькая разница в подготовке шин и прочее сильно влияют на итог. Так что завтра я жду еще одну сложную сессию – возможно, гонка тоже будет тяжелой», – отметил .

Гран-при Испании-2024. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 5-й