Оскар Пиастри: «Возможно, это не лучшая пятница в году, но мы в хорошей форме»

Теги Гран-при Испании Макларен Формула-1 Оскар Пиастри Авто

Пиастри подвел итоги пятничных практик Гран-при Испании.

Пилот «Макларена» поделился наблюдениями и выводами после первых двух тренировок в Барселоне.

«Борьба кажется плотной. Думаю, из-за условий на трассе день вышел довольно сложным. Было очень жарко и намного меньше сцепления, чем, как мне кажется, многие ожидали. Так что нам потребовалось немного времени, чтобы подготовиться ко второй практике. Мне все еще нужно кое над чем поработать в своем пилотаже, но думаю, мы начинаем лучше понимать машину.

По-моему, мы находимся в достаточно хорошем положении, но все очень близки друг к другу. Темп на длинной дистанции выглядит неплохо, так что день прошел прилично. Возможно, это не лучшая пятница в году, но мы в хорошей форме. Если я подправлю кое-какие моменты, то у нас все будет хорошо, и мы и вправду покажем хороший результат.

Судя по всему, небольшие ошибки или маленькая разница в подготовке шин и прочее сильно влияют на итог. Так что завтра я жду еще одну сложную сессию – возможно, гонка тоже будет тяжелой», – отметил Пиастри.

Гран-при Испании-2024. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 5-й

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий