Алекс Албон: «Я могу сражаться за победы и титулы с «Уильямсом»

Теги Уильямс Формула-1 Мерседес регламент Александр Албон Авто

Албон верит в титул в составе «Уильямса».

Гонщик «Уильямса» Алекс Албон ответил на вопрос о том, может ли он сражаться за победы в гонках и чемпионства в команде, с которой недавно заключил новое долгосрочное соглашение.

«Могу.

Если рассуждать реалистично, сначала надо заняться следующей большой целью – стабильным попаданием в очки. Думаю, мы способны начать это делать в следующем году. А затем моей большой целью будет подиум и, наконец, победа.

Но, говоря реалистично, это более далекая цель, если только не случится безумная гонка. Я не ожидаю огромных изменений в краткосрочной перспективе, потребуется время», – заявил Албон.

Тайский пилот также сообщил, что на его решение повлияло сотрудничество «Уильямса» с «Мерседесом» по части моторов:

«Безусловно, и, на мой взгляд, «Мерседес» вновь и вновь показывает, что может оказываться на шаг впереди конкурентов, если речь о смене регламента. Не хочу сказать, что другие команды плохо себя проявляют, но, думаю, это по меньшей мере надежная ставка.

Даже в 2026-м мы все еще будем в стадии строительства команды, но у нас будет очень мощная силовая установка».

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3 комментария
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Не надо сражаться с Уильямсом, Алекс, в команде не поймут
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