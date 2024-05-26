Оскар Пиастри о контакте с Сайнсом: «Подобное запросто может похоронить твою гонку»

Пиастри рассказал о повреждениях после борьбы с Сайнсом в Монако .

Пилот « » поделился подробностями о последствиях борьбы с гонщиком « » на старте Гран-при Монако.

«Я явно ощутил контакт в первом повороте. Та часть болида была очень чувствительной. Команда сказала мне, сколько прижимной силы я потерял, прежде чем мы попытались починить все. Это было весьма большое число.

Не знаю, как нам удалось [отремонтировать болид], но, очевидно, продолжительность режима красного флага нам помогла.

Вероятно, Монако – это та трасса, где повреждения не ощущаются так сильно. Это было очень-очень легкое касание, но оно сильно сказывается в случае с болидами, особенно с днищем, которое генерирует прижимную силу. Подобное запросто может похоронить твою гонку», – рассказал .

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