Оскар Пиастри о контакте с Сайнсом: «Подобное запросто может похоронить твою гонку»

Теги Гран-при Монако Феррари Макларен Карлос Сайнс Формула-1 Оскар Пиастри Авто

Пиастри рассказал о повреждениях после борьбы с Сайнсом в Монако .

Пилот «Макларена» поделился подробностями о последствиях борьбы с гонщиком «Феррари» Карлосом Сайнсом на старте Гран-при Монако.

«Я явно ощутил контакт в первом повороте. Та часть болида была очень чувствительной. Команда сказала мне, сколько прижимной силы я потерял, прежде чем мы попытались починить все. Это было весьма большое число.

Не знаю, как нам удалось [отремонтировать болид], но, очевидно, продолжительность режима красного флага нам помогла.

Вероятно, Монако – это та трасса, где повреждения не ощущаются так сильно. Это было очень-очень легкое касание, но оно сильно сказывается в случае с болидами, особенно с днищем, которое генерирует прижимную силу. Подобное запросто может похоронить твою гонку», – рассказал Пиастри.

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