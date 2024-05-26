Ландо Норрис: «У «Ред Булл» нет проблем. Просто остальные приблизились»

Теги Гран-при Монако Феррари Макларен Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Норрис оценил результаты Гран-при Монако.

Пилот «Макларена» считает, что «Ред Булл» не терял скорость – просто остальные команды подтянулись к лидеру по темпу.

«Не думаю, что у «Ред Булл» были серьезные трудности. Они не претендовали на победу, но Макс [Ферстаппен] был в пределах двух десятых или двух с половиной десятых секунды от поула. В общем, у него был не плохой уик-энд. Просто «Феррари» была очень быстра, а между ними были мы – как и в предыдущие две гонки.

У «Ред Булл» нет проблем. Просто остальные приблизились, поэтому создается ощущение, что они испытывают трудности. Но факт в том, что мы и «Феррари» быстрее них, а они просто не такие быстрые, как раньше.

Даже без проблем у команды Макс все равно не на подиуме – а такого не происходило последние пару лет. Знаю, это потрясающе, здорово видеть разных людей на подиуме, как бы грубо это ни прозвучало.

Людям тоже приятно смотреть [на разных пилотов на подиуме], а другим пилотам радостно осознавать, что у них появились возможности. Думаю, все это здорово для чемпионата», – сказал Норрис.

Ландо также высказал недовольство решением судей вернуть Карлосу Сайнсу третье место перед рестартом.

«Карлосу повезло с красными флагами, потому что он чуть ли не вылетел или был последним. Это его собственная вина. Но его возвращение вызвало у меня раздражение, ведь это отбросило меня на четвертое место. В ситуации с красными флагами ты либо выигрываешь, либо проигрываешь. Порой это помогает тебе, а порой вредит.

Он въехал в Оскара [Пиастри] и получил прокол. Не думаю, что все прошло самым честным образом, но уверен, что в прошлом были моменты, когда, возможно, и я извлекал выгоду из подобных ситуаций – когда тебе могут починить болид или что-то в этом роде.

Если подумать об этом напрямую, то это расстраивает и кажется несправедливым, потому что кто-то допускает ошибку и из-за определенного количества машин – или какое там правило, – которые не пересекли линию до красных флагов и бла-бла. Его ошибки как будто не было, и он получает бесплатный пит-стоп. Это нечестно».  

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8 комментариев
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Правило красного флага надо пересматривать, в гонках на выносливость ничего менять не дают, и всё в порядке.
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Как раз у Ред Булл были проблемы в Монако из-за невозможности проезжать поребрики нужным образом. И все равно при этом Максим мог 2 место зацепить в квале, если бы не запорол финальную попытку.
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Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Правило красного флага надо пересматривать, в гонках на выносливость ничего менять не дают, и всё в порядке.
Сайса допустили и этим самым подарили ферари доп очки, зачем вопрос
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Как не было пару лет? А прошлогодний Сингапур?
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вот уж не норрису про решения судей говорить, здесь хоть все однозначно было бы с любым пилотом, на то он и элемент везения, а вот почему самого мистера британский паспорт не наказывают в очевидных случаях
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Ответ Тим Тим
Как не было пару лет? А прошлогодний Сингапур?
Да и в этом году у Макса сход был в Мельбурне
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