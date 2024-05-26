Гельмут Марко: «На симуляторе «Ред Булл» проезжает поребрики без проблем. Нет корреляции с трассой»

Марко назвал фундаментальную проблему машины «Формулы-1» «Ред Булл».

Советник « » сообщил, что его беспокоит несоответствие между данными на симуляторе и происходящим на реальном треке Гран-при Монако.

«Сезон начался с мысли о том, что это будет большой успех. А затем случилось первое разочарование в .

Но фундаментальная проблема не в трассах, а в том, что нет корреляции между симулятором и трассой. На симуляторе мы проезжаем поребрики без каких-то бы то ни было проблем.

Говоря словами [Ферстаппена], болид скачет как кенгуру, вот в чем проблема. И это уже сказывалось на настройках в и частично в Имоле.

Надо начать с этого. Но, надеюсь, мы вернем прежнюю форму, когда поедем на настоящие автодромы – к примеру, в Барселоне», – заявил Марко в эфире немецкого Sky.

Ферстаппен растерял скорость, впервые в году слил поул и распял машину. И что с ней не так?

Гран-при Монако-2024. Леклер выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram