Гельмут Марко: «На симуляторе «Ред Булл» проезжает поребрики без проблем. Нет корреляции с трассой»

Теги Гран-при Испании Гран-при Монако Гран-при Австралии Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Гран-при Майами Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Марко назвал фундаментальную проблему машины «Формулы-1» «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что его беспокоит несоответствие между данными на симуляторе и происходящим на реальном треке Гран-при Монако.

«Сезон начался с мысли о том, что это будет большой успех. А затем случилось первое разочарование в Австралии.

Но фундаментальная проблема не в трассах, а в том, что нет корреляции между симулятором и трассой. На симуляторе мы проезжаем поребрики без каких-то бы то ни было проблем.

Говоря словами Макса [Ферстаппена], болид скачет как кенгуру, вот в чем проблема. И это уже сказывалось на настройках в Майами и частично в Имоле.

Надо начать с этого. Но, надеюсь, мы вернем прежнюю форму, когда поедем на настоящие автодромы – к примеру, в Барселоне», – заявил Марко в эфире немецкого Sky.

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2 комментария
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Это говорит только о том, что друзья Вольф, Вассер и Браун и одна сотрудница с Йосом хорошо поработали в предсезонье над вашим развалом. Только и всего.
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На самом деле не нужно питать иллюзий, на нормальных автодромах действительно будет совсем другой РБ
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