Юки Цунода: «Мне повредил старт – я потерял сразу две позиции. Мы проводим старты недостаточно стабильно»

Цунода не смог добиться большего на этапе в Имоле из-за плохого старта.

Пилот «РБ» начинал -Романьи с седьмого места, но на первом же круге потерял две позиции. В итоге японец закончил гонку на десятом месте.

По мнению , если бы не слабый старт, то и в гонке он мог бы добиться заметно большего.

«Если бы я провел идеальную гонку, то тогда, вероятно, сумел бы оказаться на более высокой позиции. Моей гонке очевидно повредил старт, где я потерял сразу две позиции, хотя в итоге мне все равно удалось финишировать в очковой зоне.

Но да, разумеется, ситуацию не назовешь идеальной – особенно когда ты нацеливаешься на борьбу с «Мерседесом», а в итоге нас опередила даже одна из машин «Астон Мартин».

У «Астон Мартин» [Ланса Стролла] был неплохой темп, но мы все равно могли бы финишировать впереди них. Так что да, очевидно, что плохой старт сильно по нам ударил.

У нашей команды есть проблемы в данной области. И мы много работаем над улучшением своих стартов по ходу гоночных уик-эндов. Мы смогли немного улучшить ситуацию, но нам определенно нужно сделать еще шаг вперед, потому что пока мы проводим старты недостаточно стабильно.

Главным образом дело в подготовке шин. Я думал, что в этот раз мы хорошо подготовили шины [на прогревочном круге], но этого оказалось недостаточно. Думаю, также дело в работе сцепления. Потому что в «Ред Булл» используют такие же двигатели, но они проводят свои старты весьма стабильно. Так что нам определенно чего-то не хватает и в данной области нам нужно прибавлять», – рассказал Цунода.

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