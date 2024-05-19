Гельмут Марко: «Макс пилотировал на пределе, а затем ему сказали атаковать еще сильнее – вероятно, ему это не понравилось»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Марко поделился мнением о выступлении «Ред Булл» в Имоле.

Консультант «Ред Булл» считает, что тот факт, что после пит-стопа Ландо Норрису пришлось обгонять Серхио Переса, никак не повлиял на дальнейшую борьбу британца с Ферстаппеном.

«Не думаю, что это был решающий фактор. Решающим было то, что мы хорошо провели отрезок на «медиуме» и были медленнее на «харде», чем «Макларен». После двух-трех кругов температура шин упала, и они вышли из нужного рабочего окна.

Макс выступил потрясающе, безупречный пилотаж. К счастью, Норрис допустил пару ошибок, когда догонял Макса, что не дало ему попасть в зону открытия крыла.

Его [Ферстаппена] гоночный инженер отправил интересное сообщение по радио. Он [Макс] пилотировал на пределе, а затем ему сказали атаковать еще сильнее – вероятно, ему это не понравилось. Подобное негативно сказывается на концентрации в подобной ситуации», – заявил Марко.

Норрис напугал и чуть не дожал Ферстаппена в Имоле. Но победа ушла «Ред Булл»
 

 

4 комментария
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токсичный дед продолжает нудить, то у него настройки плохи, то инженер Максюшу обижает, сплошной деструктив. инженер красавчик, сказал Максу прибавить, тот прибавил, сказал не выезжать за границы трассы Макс перестал. Работа выполнена отлично, и как результат первое место.
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Ответ Эрик Байтуканов
Сладкая жизнь у Макса закончилась,Маки и Красные его настигли, теперь будет борьба на каждом гран при.
Тем ценнее будут его победы
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Сладкая жизнь у Макса закончилась,Маки и Красные его настигли, теперь будет борьба на каждом гран при.
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