Гельмут Марко: «Макс пилотировал на пределе, а затем ему сказали атаковать еще сильнее – вероятно, ему это не понравилось»

Марко поделился мнением о выступлении «Ред Булл» в Имоле.

Консультант «Ред Булл» считает, что тот факт, что после пит-стопа пришлось обгонять , никак не повлиял на дальнейшую борьбу британца с .

«Не думаю, что это был решающий фактор. Решающим было то, что мы хорошо провели отрезок на «медиуме» и были медленнее на «харде», чем « ». После двух-трех кругов температура шин упала, и они вышли из нужного рабочего окна.

Макс выступил потрясающе, безупречный пилотаж. К счастью, Норрис допустил пару ошибок, когда догонял Макса, что не дало ему попасть в зону открытия крыла.

Его [Ферстаппена] гоночный инженер отправил интересное сообщение по радио. Он [Макс] пилотировал на пределе, а затем ему сказали атаковать еще сильнее – вероятно, ему это не понравилось. Подобное негативно сказывается на концентрации в подобной ситуации», – заявил .

Норрис напугал и чуть не дожал Ферстаппена в Имоле. Но победа ушла «Ред Булл»

