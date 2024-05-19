Льюис Хэмилтон: «Обновления машины мало что изменили»

Хэмилтон оценил работу обновлений « » на Гран-при в Имоле.

Пилот немецкой команды отметил, что прогресс в работе с машиной не позволил «Мерседесу» сделать достаточно большой шаг вперед и бороться с командами впереди.

«Обновления машины мало что изменили. Они позволили нам сделать пару небольших шагов вперед – но речь и правда об очень маленьких шажках.

При этом мой темп на втором отрезке был сравним с тем, что демонстрировали соперники впереди нас. Но в то же время мы все равно говорим об отставании в 0,2 – 0,3 секунды на круге.

Что касается срезки в 12-м повороте, то в этом эпизоде я потерял около 5 секунд. А потом я оказался на трассе позади Фернандо Алонсо и потерял еще несколько секунд. Так что в целом в данном эпизоде я потерял примерно 8 секунд. Да, ситуацию не назовешь идеальной – но, с другой стороны, этот эпизод не стоил нам потери позиций», – рассказал .

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