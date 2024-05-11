Даниил Квят: «Ред Булл» перестроится после ухода Ньюи. Команда не состоит из одного человека»

Теги Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Даниил Квят WEC Авто

Квят призвал не драматизировать уход Ньюи из «Ред Булл».

Бывший пилот «Ред Булл» Даниил Квят, ныне выступающий в WEC, оценил уход из чемпионской команды конструктора Эдриана Ньюи.

«Сначала я подумал: «Вот это да, большое изменение», но, наверное, мы не знаем, как «Ред Булл» готовился к такому. Есть много талантливых инженеров, так что, конечно, у «Ред Булл» будут нужные люди. И коллектив перестроится. [Но Ньюи] в одиночку очень талантлив, безусловно.

Если команда хорошо подготовлена в плане инженерной структуры [то проблем не будет]. Есть множество специалистов с разными задачами. У Эдриана тоже была своя работа, были другие сотрудники, которые занимались аэродинамикой, гидравликой, и все вносили свой вклад. Так что будет интересно понаблюдать», – заявил Квят.

Даниил прокомментировал разговоры о крахе «Ред Булл»:

«Не знаю, не слишком ли это сильное слово. Это изменение, безусловно – позитивное или негативное, не знаю. На мой взгляд, это в каком-то смысле шаблонное мышление.

Конечно, это огромное имя, однако команда, успешная команда не состоит из одного человека».

Гонщик также отреагировал на мнение о незаменимости Ньюи:

«Опять же, это шаблонное мышление. Это не так. Думаю, это неправильно. Есть множество других людей, которые совершают большую и важную работу.

Безусловно, есть проекты, которыми управляет один человек. Если он уходит, структура меняется».

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2 комментария
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Вот если ред булл проиграет Феррари, когда Ньюи там поработает, вот тогда станет ясно от кого был успех и может один человек принести победу за победой, одной команде, затем перейдя в другую и её поднять на вершину)))
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Ответ costa0545
Вот если ред булл проиграет Феррари, когда Ньюи там поработает, вот тогда станет ясно от кого был успех и может один человек принести победу за победой, одной команде, затем перейдя в другую и её поднять на вершину)))
Беда в том ,что Феррари очень итальянская команда, над руководителями которой сидят Великие руководители. Которые иногда начинают руководить.
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