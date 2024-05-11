Даниил Квят: «Ред Булл» перестроится после ухода Ньюи. Команда не состоит из одного человека»
Квят призвал не драматизировать уход Ньюи из «Ред Булл».
Бывший пилот «Ред Булл» Даниил Квят, ныне выступающий в WEC, оценил уход из чемпионской команды конструктора Эдриана Ньюи.
«Сначала я подумал: «Вот это да, большое изменение», но, наверное, мы не знаем, как «Ред Булл» готовился к такому. Есть много талантливых инженеров, так что, конечно, у «Ред Булл» будут нужные люди. И коллектив перестроится. [Но Ньюи] в одиночку очень талантлив, безусловно.
Если команда хорошо подготовлена в плане инженерной структуры [то проблем не будет]. Есть множество специалистов с разными задачами. У Эдриана тоже была своя работа, были другие сотрудники, которые занимались аэродинамикой, гидравликой, и все вносили свой вклад. Так что будет интересно понаблюдать», – заявил Квят.
Даниил прокомментировал разговоры о крахе «Ред Булл»:
«Не знаю, не слишком ли это сильное слово. Это изменение, безусловно – позитивное или негативное, не знаю. На мой взгляд, это в каком-то смысле шаблонное мышление.
Конечно, это огромное имя, однако команда, успешная команда не состоит из одного человека».
Гонщик также отреагировал на мнение о незаменимости Ньюи:
«Опять же, это шаблонное мышление. Это не так. Думаю, это неправильно. Есть множество других людей, которые совершают большую и важную работу.
Безусловно, есть проекты, которыми управляет один человек. Если он уходит, структура меняется».
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