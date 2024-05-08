Норрис, Пиастри и Цунода – лучшие гонщики Гран-при Майами по версии экспертов сайта «Ф-1»

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Эксперты сайта «Ф-1» назвали лучших гонщиков Гран-при Майами.

По итогам каждого гоночного уик-энда пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Итоговой оценкой каждого пилота становится среднее получившееся значение.

За этап в Майами наиболее высокую оценку получил выигравший гонку Ландо Норрис («Макларен») – 9,4 балла. Второе место по итоговой оценке разделили между собой напарник Норриса Оскар Пиастри и пилот «РБ» Юки Цунода – 8,4 балла.

Рейтинг пилотов на Гран-при Майами по версии экспертов сайта «Формулы-1»

1. Ландо Норрис («Макларен») – 9,4

2. Оскар Пиастри («Макларен») – 8,4

2. Юки Цунода («РБ») – 8,4

4. Макс ФерстаппенРед Булл») – 8,0

5. Шарль Леклер («Феррари») – 7,8

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7,8

7. Эстебан Окон («Альпин») – 7,6

8. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,0

9. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 6,8

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 6,8

В общем зачете рейтинга Ферстаппен сохраняет лидерство, а Норрис догнал Сайнса и делит с пилотом «Феррари» вторую строчку.

Норрису просто повезло с победой? В «Ф-1» не согласны, а Ферстаппен сам сломался и глупо повредил болид

1 комментарий
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Сир Льюис Гамильтон как-то очень высоко здесь стоит. 7.8 оценка очень велика. Может ,действительно, выдал лучшую гонку в своей карьере?
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