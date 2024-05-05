Фредерик Вассер: «Старт со 2-й и 3-й позиции – это хороший результат»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Фредерик Вассер Гран-при Майами Авто

Вассер оценил выступление «Феррари» в квалификации к Гран-при Майами.

Руководитель Скудерии отметил, что несмотря на шансы выиграть поул, команда может быть довольна результатом. И что в гонке главной задачей будет не отпустить Ферстаппена на первых кругах, чтобы в дальнейшем давить на него за счет DRS.

«Мы немного разочарованы, поскольку я считаю, что в квалификации нам не удалось сделать все правильно и продемонстрировать цельное выступление. Но в целом квалификация прошла хорошо. Старт со 2-й и 3-й позиции – это хороший результат.

При этом справиться с задачей по ходу квалификации было непросто. С шинами «софт» ты постоянно ходишь по грани, можно очень легко допустить ошибку. И в последней попытке, когда уже все стали атаковать на пределе, риск ошибки заметно возрастал.

В сравнении с Максом мы оказались медленнее где-то на 0,1 секунды. Но в целом ситуация была под контролем. В гонке нужно будет сделать шаг вперед. Нам нужно постараться с самого начала держаться в зоне DRS, потому что DRS на этой трассе работает очень мощно. При этом в спринте Макс был очень быстр именно на первых кругах. Вероятно, именно в этой области нам нужно главным образом прибавлять», – рассказал Вассер.

Ферстаппен выиграл квалу «Ф-1» в Майами, но в топ-6 три команды – и все в полсекунды

6 комментариев
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Ответ Клименко
Саня, ты забыл перелогиниться
Это его фишка. Отвечать самому себе после самых тупых высказываний. Аутотренинг.
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Ответ Великий Алонсо
Ох как хорошо сказал, браво! Аплодирую стоя 👏👏👏
Саня, ты забыл перелогиниться
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Ответ Сергей Евсеев
Это его фишка. Отвечать самому себе после самых тупых высказываний. Аутотренинг.
Скорее, Аутофелляция
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