Даниэль Риккардо: «Думаю, что проблема правда была в шасси… Возможно, команда до сих пор так не считает»

Теги Формула-1 Даниэль Риккардо Гран-при Майами РБ Авто

Риккардо поделился впечатлениями после спринта в Майами.

Пилот «РБ» уверен, во многом добыть четвертое место в спринте Гран-при Майами ему помогло новое шасси.

«Прекрасное чувство, мощное, оно подкрепляет вчерашний результат. Квалификация, очевидно, прошла великолепно, но подтвердить ее итоги в спринте еще приятнее. Очень хорошие ощущения, здорово заставить нескольких людей замолчать!

Я буквально только что перестал потеть. Я все еще немного потный, не мог дышать всю гонку. Я решил сделать все возможное, чтобы удержать остальных позади… если шины уйдут, то пусть уйдут. Но каждый круг я мог обороняться.

Честно говоря, я тут же почувствовал что-то, [после того как получил новое шасси]. Мои ощущения улучшились, я обрел большую уверенность в болиде, поняв, что он может мне дать.

Дело не в том, что у меня не было достаточно темпа, просто в начале года мне чего-то не хватало в сравнении с Юки [Цунодой]. Я чувствовал, что не мог делать то, что он, в большинстве поворотов.

Я знал, что в чем-то была проблема, так что думаю, что проблема правда была в шасси… Возможно, команда до сих пор так не считает, но я – да. Затем мы привезли сюда новое днище, думаю, оно помогло нам в высокоскоростных поворотах», – отметил Риккардо.

Главное в спринте Гран-при Майами: завал на четверых от Хэмилтона, глупый крэш до старта, грубиян штрафами добыл очки команде
 

2 комментария
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