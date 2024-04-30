Ньюи и «Ред Булл» все еще обсуждают условия разрыва контракта (De Telegraaf)

Ньюи и «Ред Булл» не определились, когда именно конструктор покинет команду.

Легендарный конструктор пока не согласовал с «Ред Булл» конкретные условия ухода из команды, все успехи которой связаны с ним. По информации De Telegraaf, Ньюи и «Ред Булл» все еще ведут переговоры.

Эдриан связан контрактом до конца 2025 года, однако высказал желание уйти. Стороны обсуждают, когда британец сможет освободиться от своих обязанностей. Издание напоминает, что конструктор многие годы работает над гиперкаром «Ред Булл» RB17.

Также утверждается, что Ньюи пока не дал согласие на переход в какую-либо команду. Источники портала сообщают, что Эдриан размышлял об уходе из «Ред Булл» еще в прошлом году.

Предполагается, что специалист приедет вместе с «Ред Булл» на , который пройдет с 3 по 5 мая.

Журналист Sky Sports Крэйг Слэйтер подтверждает, что условия разрыва все еще не определены. В то же время решение Ньюи окончательное, и вопрос лишь в том, когда он сможет покинуть «Ред Булл». Конструктор отправится в Майами вместе с Хорнером – у них появится первая возможность лично обсудить ситуацию.

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