Энтони Дэвидсон: «Есть ощущение, что ситуация на рынке пилотов вот-вот взорвется»

Дэвидсон ожидает большие изменения в составах команд «Ф-1» в следующем сезоне.

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» уверен, что в ближайшем будущем в чемпионате запустится цепочка переходов гонщиков, что в итоге заметно изменит составы многих команд.

«У меня действительно есть ощущение, что ситуация на рынке пилотов вот-вот взорвется. Я не знаю, случится ли это в ближайший уик-энд или позже, но случится это совсем скоро.

И когда это произойдет – у меня есть ощущение, что в «Ф-1» придет много новых пилотов, а какие-то гонщики с уже устоявшейся репутацией чемпионат могу покинуть. Мне кажется, нас ждут весьма серьезные изменения», – рассказал Дэвидсон.

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