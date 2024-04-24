Шарль Леклер: «Работу болида «Феррари» на низких скоростях нельзя отнести к нашим сильным сторонам на старте этого сезона»

Теги Гран-при Китая Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Леклер рассказал о главных слабостях болида «Феррари».

По словам монегаска, по итогам Гран-при Китая и старта сезона в целом команда может сделать вывод, что главным образом ей нужно работать над повышением эффективности болида на низких скоростях.

«Думаю, мы знаем наши слабые стороны. По ходу уик-энда в Китае особенно сильно проявилась плохая работа болида на низких скоростях. Да и в целом работу болида на низких скоростях нельзя отнести к нашим сильным сторонам на старте этого сезона.

Так что нам нужно над этим работать и стараться улучшить болид – и в данной области, и во всех остальных. Обычно после установки обновлений машины начинает работать понемногу лучше во всех областях. Но да, в данный момент основное внимание уделяется работе болида на низких скоростях», – рассказал Леклер.

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1 комментарий
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работу болида на низких скоростях нельзя отнести к нашим сильным сторонам на старте этого сезона
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Надо ездить быстрее, только и всего
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