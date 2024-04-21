Оскар Пиастри: «На рестарте получил сильные повреждения болида – здорово, что в итоге нам все равно удалось заработать очки»

Пиастри доволен попаданием в топ-10 на Гран-при Китая.

Пилот « » подвел итоги гонки, отметив, что с учетом обстоятельств и необходимости заканчивать заезд на поврежденной машине, он считает восьмое место хорошим результатом.

«Тяжелая для меня гонка. На первом отрезке гонки у меня возникли некоторые трудности, а затем, на рестарте под машиной безопасности, я получил удар сзади, который привел к сильным повреждениям моего болида.

Так что вторая половина гонки получилась для меня крайне болезненной. Здорово, что в итоге нам все равно удалось заработать какие-то очки [Пиастри закончил заезд 8-м], и что Ландо сумел попасть на подиум. Так что Китай мы покидаем с позитивными итогами и теперь готовимся к этапу в Майами», – рассказал .

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