Оскар Пиастри: «На рестарте получил сильные повреждения болида – здорово, что в итоге нам все равно удалось заработать очки»

Теги Гран-при Китая Макларен Формула-1 Оскар Пиастри Авто

Пиастри доволен попаданием в топ-10 на Гран-при Китая.

Пилот «Макларена» подвел итоги гонки, отметив, что с учетом обстоятельств и необходимости заканчивать заезд на поврежденной машине, он считает восьмое место хорошим результатом.

«Тяжелая для меня гонка. На первом отрезке гонки у меня возникли некоторые трудности, а затем, на рестарте под машиной безопасности, я получил удар сзади, который привел к сильным повреждениям моего болида.

Так что вторая половина гонки получилась для меня крайне болезненной. Здорово, что в итоге нам все равно удалось заработать какие-то очки [Пиастри закончил заезд 8-м], и что Ландо сумел попасть на подиум. Так что Китай мы покидаем с позитивными итогами и теперь готовимся к этапу в Майами», – рассказал Пиастри.

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2 комментария
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Да в целом все ещё не достаёт по темпу до Норриса есть куда прибавлять
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Ответ GODZILLA
Да в целом все ещё не достаёт по темпу до Норриса есть куда прибавлять
Да по темпу то навряд ли отстаёт, а вот по работе с шинами ещё учиться и учиться...
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