Макс Ферстаппен: «За два круга до финиша проехался по каким-то обломкам на скорости 300 км/ч. Вот этот момент меня действительно испугал»

Ферстаппен разобрал свое выступление на Гран-при Китая.

Пилот « » признал, что чувствовал себя весьма уверенно. Но при этом рассказал о нескольких неприятных моментах, любой из которых потенциально мог помешать ему выиграть гонку.

«Мы не гонялись на этой трассе несколько лет, а тут еще и уик-энд со спринтом – которые всегда получаются немного хаотичными. Так что я не был вполне уверен относительно того, чего именно ожидать от этапа в Шанхае.

Разумеется, ты всегда надеешься, что твоя машина окажется быстрой, что все пройдет гладко. И когда вы смотрите на наши победы и в спринте, и в основной гонке, вам кажется, что все так и было. Хотя на самом деле это не так.

По правде говоря, сегодня было три момента, когда я действительно начинал беспокоиться о возможности упустить победу. Сначала, на втором рестарте, я заблокировал одно из колес в 6-м повороте. Потом, оторвав очередной слой защитной пленки с визора шлема, я выкинул ее – и она зацепилась за верхний воздуховод [над головой пилота]. Я буквально чувствовал, как она там болтается. Она вполне могла попасть в воздуховод и засорить систему.

Дальше, за два круга до финиша, перед 14-м поворотов я проехался по каким-то обломкам на скорости 300 км/ч. Вот этот момент меня действительно испугал. Потому что никому не хочется, чтобы шину изрезало карборновыми обломками, а потом бы колесо просто спустило.

Что касается гонки, то мне кажется, что в обоих случаях машина безопасности оставалась на трассе слишком уж долго. Если бы гонка прошла более нормальным образом, мы могли бы увидеть больше разнообразия в стратегиях гонщиков, и для зрителей это было бы интереснее.

Теперь мы можем лететь во Флориду с неплохими промежуточными результатами. Тем не менее, в Майами совершенно другая трасса в сравнении с теми треками, где прошли первые пять гонок. Другая конфигурация, другие составы шин, другое покрытие трассы, другая погода. О победе в Майами можно будет думать только в том случае, если мы найдем оптимальный вариант настроек болида», – рассказал .

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