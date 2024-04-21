Карлос Сайнс: «Борьба с Леклером в первых двух поворотах стоила нам обоим двух позиций и сказалась на гонке»

Теги Гран-при Китая Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Авто

Сайнс подвел итоги Гран-при Китая.

Пилот «Феррари» недоволен действиями напарника Шарля Леклера на старте Гран-при Китая, а также подчеркнул, что трасса в Шанхае не подошла Скудерии.

«Немного безумная гонка, не так ли? На старте, я думаю, та борьба в первых двух поворотах стоила нам двух позиций – как мне, так и Шарлю. Мы пропустили вперед «Мерседес» и «Хаас», и это многого стоило нам [потом] в гонке.

Затем мы попытались догнать «Мерседес» и пройти его. Мы слишком рано поставили «хард», и на последнем отрезке мне пришлось нелегко. Да, мне всегда было сложно доезжать вот так до финиша на «харде» – и даже так нам удалось удержать пятое место. При таких обстоятельствах, думаю, это был наш максимум сегодня.

Честно говоря, я считаю, что мы были недостаточно быстры в этот уик-энд. Когда квалифицируешься на шестом и седьмом месте – это значит, что у болида недостаточно темпа. Мы надеялись, что в гонке все будет получше, но не то чтобы мы стали прям быстрее.

Очевидно, что пока что эта трасса подошла нам меньше всего. Мы должны проверить, сделали ли мы все возможное при настройке болида – и если нет, то нужно поработать с машиной. Потому что очевидно, что эта трасса нам не подошла.

Конечно, я собирался провести гонку с двумя пит-стопами. Но машина безопасности слишком долго оставалась на трассе, и нам пришлось перейти на стратегию с одной остановкой. Я проехал гонку на очень, очень старом комплекте.

Нужно учесть, что я пропустил гонку [в Саудовской Аравии] и все еще вхожу в пятерку лучших. Мы хорошо начали сезон, но, похоже, на данный момент трасса в Китае оказалась самой тяжелой как для меня, так и для самой «Феррари», – отметил Сайнс.

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6 комментариев
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Леклер в целом был лучше Сайнса, какие оправдания
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Да, у машины не было темпа. Но неплохо было бы Сайнсу признать, что темпа не было в первую очередь у него самого. Огромное отставание от Шарля в лучших традициях начала 2022-го.
Леклер никогда не стесняется признавать своих ошибок, у Карлоса же тысяча и одна причина, почему все пошло не так, но сам он все и всегда делает правильно.
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Он себя винит или Шарля? Шарль не должен был обороняться и просто пропустить? Или он зря атаковал? Не понял его комментарий…
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Ответ Виталий Выговский
Он себя винит или Шарля? Шарль не должен был обороняться и просто пропустить? Или он зря атаковал? Не понял его комментарий…
да вроде никого не винит, просто говорит что поступили не лучшим образом для команды в целом. я так понял.
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+4
Ответ Виталий Выговский
Он себя винит или Шарля? Шарль не должен был обороняться и просто пропустить? Или он зря атаковал? Не понял его комментарий…
Да просто типичная игра Карлоса. Хорошо хоть прямым текстом не сказал, что стартанул лучше и Леклер его зря сдерживал.
В обратном случае конечно он должен был бы не пытаться его обогнать, а смотреть назад.
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